RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16901169021690316904
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:06

до кінця

  Xenon написав:
🥴 США не продають зброю росії і не вводять санкції проти України. Це і є тиск на рф, – Рубіо.

з Україною до кінця (с)(тм)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42409
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:07

CRUDE OIL WTI 64.46

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  Slon_Nosov написав:щось переможне почути... 8)

Трохи приємних новин:

По ссылке:
По данным трейдеров, знакомых с подобными сделками, российская нефть марки Urals продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле, чем Brent по данным ICE, тогда как в прошлом месяце скидка составляла 10 долларов .
Если учесть, что брент на моменте 71,29 долл ...

CRUDE OIL WTI 64.46
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42409
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:13

❗️Понад 90 тисяч українців мають статус зниклих безвісти, більшість з них — військові, — УП

Серед зниклих – військові, цивільні та діти. Півроку тому їх було ~70 тисяч, а долю більшості із них стане вдасться зʼясувати після закінчення війни.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31689
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 16901169021690316904
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 227662
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 432357
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1153652
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.