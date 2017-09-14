|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 лют, 2026 13:06
Xenon написав:
🥴 США не продають зброю росії і не вводять санкції проти України. Це і є тиск на рф, – Рубіо.
з Україною до кінця (с)(тм)
Додано: Чет 26 лют, 2026 13:07
ЛАД написав: sashaqbl написав: Slon_Nosov написав:
щось переможне почути...
Трохи приємних новин:
По ссылке:
По данным трейдеров, знакомых с подобными сделками, российская нефть марки Urals продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле, чем Brent по данным ICE, тогда как в прошлом месяце скидка составляла 10 долларов .
Если учесть, что брент на моменте 71,29 долл ...
CRUDE OIL WTI 64.46
Додано: Чет 26 лют, 2026 13:13
❗️Понад 90 тисяч українців мають статус зниклих безвісти, більшість з них — військові, — УП
Серед зниклих – військові, цивільні та діти. Півроку тому їх було ~70 тисяч, а долю більшості із них стане вдасться зʼясувати після закінчення війни.
