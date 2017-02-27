RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:42

  Дюрі-бачі написав:
  orest написав:Угорщина заблокувала виділення Україні 90 млрд євро.

Так наче його ж в грудні проголосували. Як мадяри могли заблокувати?

Як справжні м... адяри.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 07:42

5-й рік війни справжньої з десятками, можливо і сотнями тисяч загиблими, мільйонами скалічених фізично і душевно, втратами даху над головою, але з вірою в Україну, бо ще тримаємось. Будь ти проклята росія зі своїм скаженим xуйлом та "насєлєнієм" які продовжують йти і вбивати нас не за віру, не за Бога, а за криваві рублі і не втямлять ті виродки, що гроші за замордовані жертви не принесуть їм ні щасті, ні багатсва, ні радості - лише каяття і хвороби, але так буде, бо по їхньому класику Аннушка уже разліла масло - начувайтесь пі@ари! :twisted:
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 12:07

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Регулятор стримує девальвацію гривні — аналітики


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:32

відносно євро?

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Регулятор стримує девальвацію гривні — аналітики


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео

а що? за рік з гаком з ПА42 добрався до Па43+, чи там про відносно євро?
