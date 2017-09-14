RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16902169031690416905>
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:06

до кінця

  Xenon написав:
🥴 США не продають зброю росії і не вводять санкції проти України. Це і є тиск на рф, – Рубіо.

з Україною до кінця (с)(тм)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42413
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:07

CRUDE OIL WTI 64.46

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  Slon_Nosov написав:щось переможне почути... 8)

Трохи приємних новин:

По ссылке:
По данным трейдеров, знакомых с подобными сделками, российская нефть марки Urals продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле, чем Brent по данным ICE, тогда как в прошлом месяце скидка составляла 10 долларов .
Если учесть, что брент на моменте 71,29 долл ...

CRUDE OIL WTI 64.46
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42413
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:13

❗️Понад 90 тисяч українців мають статус зниклих безвісти, більшість з них — військові, — УП

Серед зниклих – військові, цивільні та діти. Півроку тому їх було ~70 тисяч, а долю більшості із них стане вдасться зʼясувати після закінчення війни.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31690
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 13:59

🤬Понад 90 тисяч українців вважаються зниклими безвісти, – уповноважений Добросердов.

Серед зниклих – військові, цивільні та діти. Півроку тому їх було ~70 тисяч.

https://www.pravda.com.ua/news/2026/02/26/8022844/
Xenon
 
Повідомлень: 5714
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:11

  flyman написав:
  ЛАД написав:----------------------------
sashaqbl
...........
Трохи приємних новин:
----------------------------
По ссылке:
По данным трейдеров, знакомых с подобными сделками, российская нефть марки Urals продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле, чем Brent по данным ICE, тогда как в прошлом месяце скидка составляла 10 долларов .
Если учесть, что брент на моменте 71,29 долл ...

CRUDE OIL WTI 64.46

И что?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38859
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:23

дійсно

  ЛАД написав:Если учесть, что брент на моменте 71,29 долл ...
И что?

дійсно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42413
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:25

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:----------------------------
sashaqbl
...........
Трохи приємних новин:
---------------------------
Russia and Iran Slash Prices to China as Oil Piles Up at Sea
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-25/russia-and-iran-slashing-prices-to-china-as-oil-piles-up-at-sea?srnd=homepage-europe

По ссылке:
По данным трейдеров, знакомых с подобными сделками, российская нефть марки Urals продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле, чем Brent по данным ICE, тогда как в прошлом месяце скидка составляла 10 долларов .
Если учесть, что брент на моменте 71,29 долл ...

CRUDE OIL WTI 64.46[/quote]
И что?[/quote]
Затрати на простий видобуток ще 40$ складуть, і, тому видобуток не має сенсу без державної підтримки, а там вже у черзі РЖД і Самольот. Вважаєте скільки молодих ЛАДів так слідкують за розвитком подій? А через 35 років теж будуть про найкращу Єлабугу і всьо було зашибісь розповідати, що ТЕЦ АЄС незмінні з часів Леніна, а все інше розікрали після, а не до? Мабуть погано Ленін РЖД будував, що вже проблеми, які молодий ЛАД не бачить, бо гордість за велику державу якось цікаво на розум діє як до, так і десятки років після... )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6259
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:28

Основные выводы от Bloomberg AI
- Число молодых британцев, не имеющих работы и не получающих образования, приблизилось к 1 миллиону: в период с октября по декабрь прошлого года 957 000 человек в возрасте от 16 до 24 лет были отнесены к категории «NEET» (не работающие и не обучающиеся).
- Политика лейбористского правительства подверглась критике за разжигание безработицы среди молодежи, включая повышение налогов на заработную плату и увеличение минимальной заработной платы, что, по мнению критиков, нанесло ущерб рынкам труда.
- Впервые в истории Великобритания столкнулась с более высокой безработицей среди молодежи, чем в Европейском союзе: примерно каждый шестой молодой человек в возрасте 16-24 лет ищет работу, что составляет 16,1% — самый высокий показатель с 2014 года.
........В Великобритании минимальный уровень заработной платы вырос на 80% в реальном выражении с момента его введения в 1999 году.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-26/number-of-young-britons-not-in-jobs-or-education-nears-a-million?srnd=phx-politics
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38859
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:32

і що?

  ЛАД написав:
Основные выводы от Bloomberg AI
- Число молодых британцев, не имеющих работы и не получающих образования, приблизилось к 1 миллиону: в период с октября по декабрь прошлого года 957 000 человек в возрасте от 16 до 24 лет были отнесены к категории «NEET» (не работающие и не обучающиеся).
- Политика лейбористского правительства подверглась критике за разжигание безработицы среди молодежи, включая повышение налогов на заработную плату и увеличение минимальной заработной платы, что, по мнению критиков, нанесло ущерб рынкам труда.
- Впервые в истории Великобритания столкнулась с более высокой безработицей среди молодежи, чем в Европейском союзе: примерно каждый шестой молодой человек в возрасте 16-24 лет ищет работу, что составляет 16,1% — самый высокий показатель с 2014 года.
........В Великобритании минимальный уровень заработной платы вырос на 80% в реальном выражении с момента его введения в 1999 году.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-26/number-of-young-britons-not-in-jobs-or-education-nears-a-million?srnd=phx-politics

і що?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42413
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:34

Основные выводы от Bloomberg AI
- США и Иран начали третий раунд ядерных переговоров за несколько дней до истечения установленного президентом Дональдом Трампом крайнего срока для заключения сделки.
- Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран подходит к переговорам с «весьма разумной степенью гибкости» и имеет право использовать ядерную энергию в мирных целях.
- США пригрозили военными действиями, если соглашение не будет достигнуто к установленному сроку, что вызвало опасения по поводу новой войны на Ближнем Востоке и внесло неопределенность на мировые рынки.
.......
Читайте далее: Спутниковые снимки разоблачают заявление Трампа о «легкой» победе в Иране.

Трамп установил для Ирана крайний срок — с 1 по 6 марта — для заключения сделки и пригрозил военными действиями в случае невыполнения этого условия
.......
В последние недели Саудовская Аравия и Иран ускорили экспорт нефти на фоне роста напряженности.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-26/us-iran-to-hold-nuclear-talks-as-trump-s-deal-deadline-looms?srnd=phx-politics
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 лют, 2026 14:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38859
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16902169031690416905>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 227687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 432377
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1153708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.