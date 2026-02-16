RSS
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:33

Польський держбанк вийде на ринок України: Рада...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила закон (законопроєкт № 0363) про ратифікацію Угоди між урядами України та Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.

Дивися повний текст
Польський держбанк вийде на ринок України: Рада ратифікувала угоду
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:33

Надійний банк для депозитів?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:10

в межах Фонду

  Investor_K написав:Надійний банк для депозитів?

у ВС на всі, потім в межах Фонду вкладів, але це не точно
