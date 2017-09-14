RSS
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:21

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:...... Наразі ви вже чомусь у цьому не переконані, хоча друкуй Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн., навіть нафтовидобувній було не жалко налити 4 трл. з ковіду ще ))) але щось перейшли на видобуток 5-10$, то як з друком рік тому - гімно-питання )))

Я нічого не зрозумів що ви тут написали.
Ну і ладно...

Так все понятно, вроде:
>>> Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн.
Значит: еще 2-3 недели - и всьо.

Хотя - слухи ходят, что "кубышки" еще на 15 месяцев точно хватит...

Ні, все має свою ціну. ) як там кредити, Хантер? Андрій по друку коштів вже відпав, зявилося нове 5-10$ видобуток, а ви як у ростові? Сімейна квартира в кредит на 30 років ок? Може за сво більше? Жінці буде легше ) та і лада біла )
50000$ одноразово, поки не 200фублів/$, замість 500€ помісячно від німців? Чим не стимул )))
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:36

  stm написав:зявилося нове 5-10$ видобуток

Це зовсім не нове і не зявилось. В цьому питанні я розбирався десь в 2015 і розібрався. Зняв лапшу з вух і взнав приблизно реальні цифри а не фантазії.
Ок. Ваша цифри? Собівартість добутку нафти в РФ в середньому по вашому - в студію!
