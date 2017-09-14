|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:50
Hotab написав:
А якщо вони гундосять десь в ібіптах чи турціях? Та навіть в Аліканте їх повно. Та і в Німеччині. То що?
В Хорватії гадаю не погундосять
І в Албанії їх мало
Загальні тенденції новоєвропейських країн гадаю можно простежити на прикладі Угорщини\Словаччини. Може у 2022\2023 були якісь антимосковські ворушіння, але все повертається у русло ріалполітик і озирання на вектора сили
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5286
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:00
ЛАД написав:
fox767676
О "финском варианте" и необходимости мира я писал давно и намного раньше вас. Даже без видео вашего "уругвайського караколпака".
Но "просто перестать стрелять" сегодня невозможно. В этом случае в ближайшее время ЛБЗ будет проходить по Днепру, а, может, и западнее. И будет зависеть только от желания Путина. А желания у него большие.
Так что ваш "холопський дух" можете адресовать себе. Крайности характерны как раз для холопов - или молча терпеть, или бунт и крушить всё подряд, не глядя и не думая.
"Бей красных, пока не побелеют. Бей белых, пока не покраснеют". Практика показывает, что это плохо заканчивается.
я за вашу сервільність питав
бо однією рукою миролюбець, іншою оди тиранам пишете
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5286
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|228183
|
|
|1493
|432757
|
|
|6076
|1154436
|
|