Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
П'ят 27 лют, 2026 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А якщо вони гундосять десь в ібіптах чи турціях? Та навіть в Аліканте їх повно. Та і в Німеччині. То що?

В Хорватії гадаю не погундосять
І в Албанії їх мало
Загальні тенденції новоєвропейських країн гадаю можно простежити на прикладі Угорщини\Словаччини. Може у 2022\2023 були якісь антимосковські ворушіння, але все повертається у русло ріалполітик і озирання на вектора сили
fox767676
Повідомлень: 5286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
П'ят 27 лют, 2026 17:00

  ЛАД написав:fox767676
О "финском варианте" и необходимости мира я писал давно и намного раньше вас. Даже без видео вашего "уругвайського караколпака".
Но "просто перестать стрелять" сегодня невозможно. В этом случае в ближайшее время ЛБЗ будет проходить по Днепру, а, может, и западнее. И будет зависеть только от желания Путина. А желания у него большие.
Так что ваш "холопський дух" можете адресовать себе. Крайности характерны как раз для холопов - или молча терпеть, или бунт и крушить всё подряд, не глядя и не думая.
"Бей красных, пока не побелеют. Бей белых, пока не покраснеют". Практика показывает, что это плохо заканчивается.


я за вашу сервільність питав
бо однією рукою миролюбець, іншою оди тиранам пишете
fox767676
Повідомлень: 5286
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
