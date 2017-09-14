RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16921169221692316924
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 05:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Ще 1 (чи дві) ракети Шмідту в ангар

https://defence-ua.com/photo/vpershe_po ... 1VT0vrE05Q
Заявленої восени балістики на 2-3 тис км як не було, так і нема. Є окремо далекобійні дрони і окремо балістика на 200 км. Але така балістика на озброєнні вже років 10 якщо не більше,, "вільха" чи як її там
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 05:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Заявленої восени балістики на 2-3 тис км як не було, так і нема.


Ким заявленої? Що наснилось?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17977
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 06:07

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:зарплати/пенсії точно зростуть.
Вопрос, не зростуть ли расходы ещё сильнее.
"люди точно стануть жити краще" - які? Которые уедут на работу на Запад?
Вы же написали: "у нас буде ще гірше в цьому плані".

"в цьому плані"! Тобто в плані поста _hunter
А куди розходи зростуть? Тут знатоки вже писали що у нас ціни такі як у Франції. Куди ж їм вже рости? :D :D :D

На то они и знатоки. :)
Но практически не сомневаюсь, что после войны (а, может, и раньше, если война сильно затянется) заметно подорожают ээ и газ (и вообще ЖКХ), проезд на жд и городском транспорте. Продукты питания дорожают постоянно. Связь тоже.

Якщо красти, звісно буде дорожчать. Вже піднімали питання, на мій тариф за електрику 14 грн/кВт держава дає 10 гривень цим крахоборам, чи ця сума десь "зависає"? Наскільки я знаю, то "зависає".
Газ вам для чого, для опалення? Енергоефективні будинки, плюс паралельно шось сучасне. Ці всі програми були заплановані як грантами, так і кредитами. Ми вже також цю тему піднімали.
Шо там ще, зв`язок, проплатив за рік 2100 гривень, але у лютому було підвищення, це мене не цікавить до 2027 року.
Проїзд вин не повинен бути дешевим. Місто це електровєліки, в нас це практично не розвинуто, є, але дуже мало.
Продукти харчування це інша тема. М`ясо, можна куплять десь біля 1-1.5 ойро за кіло, але доставка до нас...
Water
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 06:11

  Hotab написав:

Заявленої восени балістики на 2-3 тис км як не було, так і нема.




Ким заявленої? Що наснилось?


Про що мова тоді була і весь цей хайп?
До того в Україні не було отрк на 200 км на базі радянських розробок км чи далекобійних ракетодронів?
навмисно мішали в новинах\заявах крилаті 3000 тис км з балістикою яка насправді 200
Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 06:41

fox767676

мішали в новинах\заявах крилаті 3000 тис км з балістикою яка насправді 200


Тобто ти заплутався? Ну то так і напиши, невже не навчився визнавати помилки за 50 років?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17977
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 06:47

  Hotab написав:fox767676

мішали в новинах\заявах крилаті 3000 тис км з балістикою яка насправді 200


Тобто ти заплутався? Ну так і напиши, невже не навчився визнавати помилки за 50 років


а навіщо ти пишеш чого не знаєш чи навмисно брешеш ?
Твій вік я вгадав точно , ще до того як ти почав писати про роки випуску , бо маю аналітичний розум. А ти мій - ні, бо не маєш аналітичних здібностей, тому схильний до конформізму.
Той осінній хайп навколи фламінго був би неможливий якби вони не мішали характеристики різних комплексів, та ще накручуючи серійність для ефекту, як ти зараз мій вік.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16921169221692316924
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 228515
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 432994
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1154891
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.