Це кому? Барабашову?
Барабашов старий 120-кг кнур. Який впав на суглоби, бо не тримають . Молодий штурмовик - син Хунтера, якого той вивіз з собою
Додано: Суб 28 лют, 2026 07:51
Frant
Додано: Суб 28 лют, 2026 07:54
Там багато таких.
Куди їм далі тікати?
В Угорщину і Словаччину? На Мозамбік?
Скоро взнаємо!.
П.С. Барабашов військовозобов'язаний. Це означає, що придатність вирішує ВЛК
