Заявленої восени балістики на 2-3 тис км як не було, так і нема. Є окремо далекобійні дрони і окремо балістика на 200 км. Але така балістика на озброєнні вже років 10 якщо не більше,, "вільха" чи як її там
ЛАД написав:зарплати/пенсії точно зростуть. Вопрос, не зростуть ли расходы ещё сильнее. "люди точно стануть жити краще" - які? Которые уедут на работу на Запад? Вы же написали: "у нас буде ще гірше в цьому плані".
"в цьому плані"! Тобто в плані поста _hunter А куди розходи зростуть? Тут знатоки вже писали що у нас ціни такі як у Франції. Куди ж їм вже рости?
На то они и знатоки. Но практически не сомневаюсь, что после войны (а, может, и раньше, если война сильно затянется) заметно подорожают ээ и газ (и вообще ЖКХ), проезд на жд и городском транспорте. Продукты питания дорожают постоянно. Связь тоже.
Якщо красти, звісно буде дорожчать. Вже піднімали питання, на мій тариф за електрику 14 грн/кВт держава дає 10 гривень цим крахоборам, чи ця сума десь "зависає"? Наскільки я знаю, то "зависає". Газ вам для чого, для опалення? Енергоефективні будинки, плюс паралельно шось сучасне. Ці всі програми були заплановані як грантами, так і кредитами. Ми вже також цю тему піднімали. Шо там ще, зв`язок, проплатив за рік 2100 гривень, але у лютому було підвищення, це мене не цікавить до 2027 року. Проїзд вин не повинен бути дешевим. Місто це електровєліки, в нас це практично не розвинуто, є, але дуже мало. Продукти харчування це інша тема. М`ясо, можна куплять десь біля 1-1.5 ойро за кіло, але доставка до нас...
Ким заявленої? Що наснилось?
Про що мова тоді була і весь цей хайп? До того в Україні не було отрк на 200 км на базі радянських розробок км чи далекобійних ракетодронів? навмисно мішали в новинах\заявах крилаті 3000 тис км з балістикою яка насправді 200
Тобто ти заплутався? Ну так і напиши, невже не навчився визнавати помилки за 50 років
а навіщо ти пишеш чого не знаєш чи навмисно брешеш ? Твій вік я вгадав точно , ще до того як ти почав писати про роки випуску , бо маю аналітичний розум. А ти мій - ні, бо не маєш аналітичних здібностей, тому ти і схильний до конформізму. Той осінній хайп навколо фламінго був би неможливим, якби у новинах не мішали характеристики різних комплексів, та ще накручуючи серійність для медійного ефекту, як ти зараз мій вік.
а навіщо ти пишеш чого не знаєш чи навмисно брешеш ?
Яка різниця, ти не навчився визнавати помилки за 45, 48 чи 50 років? Кожен з випадків - погано! Чи ти як дєвочка, тебе образило що тобі пару років приписали? 😅
твій вік я вгадав точно..
щоб що?? А особливо якщо я його ніколи не приховував 😅 А вгадати рік народження по віку людини можеш?
а ти мій ні , бо ..
.останнє що мене цікавить - вік якогось мужика з Ужгорода 😅
То ти нарешті визнав, що тебе легко заплутали з ракетами?
Ну нічого, зате ти вік мужиків добре вгадуєш
І експерт по чоловічій зовнішності, хто на який вік виглядає. Вже модна потроху переходити на жінок 🤭🤭. Спробуй жінку, за вуха не відтягнеш )
ти забрехався і смайлики-провокації твої від нервів вік ти свій приховував, залежно від обставин, 2 року тому писав що тобі нема 45 це і було привидом що тебе всі чморпять як "младовоєнпенса що вивчився на їх податки" поплатився за власну брехливість ти весь із брехні, підлабузництва, позьорства, типовий зелебобик-коньюктурник
Hotab написав:Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато. Ввечері мене очікує А330-200 на Доху. Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без.
