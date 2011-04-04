От все життя таке хотів. Шось подібне (початкове) вже було у ЮСБ-банку.
Але сьогодні -- це початок кінця свинорильства ;@)
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 лют, 2026 11:52
Додано: П'ят 27 лют, 2026 02:22
Розкрийте тему, що саме у Вас викликає таке захоплення? Я для себе поки не бачу кейсів, де я хотів би злити десь на сторону свої дані, а от скоринг через б̶р̶у̶д̶н̶у̶ ̶б̶і̶л̶и̶з̶н̶у̶ історію трансакцій дійсно може швидко стати новою нормою, от лиш виграш для клієнта тут сумнівний.
Додано: Суб 28 лют, 2026 00:38
Вас, мабуть, можна привітати, але особисто я взагалі не зацікавився
