  #<1 ... 1693116932169331693416935>
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:52

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:
..........
Повернемось до головного Залужний по Вашому за мир?

Немає змісту продовжувати розмову.
Якщо ви невірно(по-моєму) оцінюєте минуле, то ви не можете вірно оцінювати майбутнє.
У вас "народна" оцінка минулого - "все фігово". Тому я не бачу змісту обговорювати з вами майбутнє. На ваше питання(Хто?) - я відповів.

Оставим в стороне оценку минулого, но цитата Banderlog"а из статьи Залужного говорит о том, что он будет стараться заключить мир, на что вы надеетесь?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38889
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:52

ушол

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?


очевидно що проблеми цілковито з Україною, а не в окремих отщепенцях яким ніхто не подобається :)
Порошенко, мабуть, не гірший. Я за нього був у 2-му турі.
Але одностороннє зобов'язання вступити до НАТО зафіксувати у конституції — то дурня повна.
Ще він не впорався з мінським процесом чи альтернативним розв'язком проблеми — залишив тліючий конфлікт наступникам, а потім вставляв їм палки в колеса своїми акціями "ні капітуляції".

Єдина його так сказати "заслуга", що "ушол демократичним шляхом", а не як пише хотаб "тримався до останнього інцестора"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 лют, 2026 12:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42438
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Єдина його так сказати "заслуга", що "ушол демократичним шляхом"


та він моцна політична фігура
Хоча його і тролили за пом'ятий піджак (порівняйте зараз з Зе), він виглядав/звучав краще за більшість президентів. Десь на 3-му місці після Кравчука та Кучми. Шкода що його засмоктала трясина армовіра
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 лют, 2026 12:57, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5306
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:57

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?


очевидно що проблеми цілковито з Україною, а не в окремих отщепенцях яким ніхто не подобається :)

Певно що так. По-моєму 90% українцям ніхто не подобається, тому обирать випадкову шваль.
Між іншим в москалів не так. Їм все подобається. В цьому питанні у нас дійсно діаметрально протилежний менталітет.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7444
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:04

  andrijk777 написав:Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.

Новий кумир? Яка в нього економічна програма? Соціальна? Це - те ж саме, що голосувати за "Юлю"... :roll:

  fox767676 написав:без виборчої реформи ніяк
парламентська форма правління, мажоритарна система

Мажоритарна система, якщо вона не рейтингова чи не двотурова - найгірша з усіх. У такій системі може отримати перемогу кандидат, який отримав 10% голосів, тільки тому, що це - найбільше серед інших 20 кандидатів. Людина, яка набрала 10% голосів, не може представляти округ.
АндрейМ
 
Повідомлень: 788
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:10

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.

Новий кумир? Яка в нього економічна програма? Соціальна? Це - те ж саме, що голосувати за "Юлю"... :roll:

Чому "кумир"? Ваш кумир хто?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7444
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По-моєму 90% українцям ніхто не подобається,

в моєму оточенні всім подобався Ющенко до середини 2008 року, поки реально знаходив фінансування для виконання передвиборчих обіцянок.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6023
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:17

  andrijk777 написав:Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.

Надо это запомнить, чтобы было кого упрекать, когда в очередной раз после выборов не случится чуда 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9337
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6518 раз.
Подякували: 21740 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:18

  andrijk777 написав:........
Між іншим в москалів не так. Їм все подобається. В цьому питанні у нас дійсно діаметрально протилежний менталітет.
У них были основания.
Это, вероятно, не столько заслуга Путина. Скорее, ему просто повезло - практически с его приходом начался рост мировых цен на нефть, что позволило улучшить жизнь в РФ.
Тем не менее, люди воспринимали улучшение жизни как связанное с ним. Тем более, после бардака 90-х.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38889
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:34

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.

Надо это запомнить, чтобы было кого упрекать, когда в очередной раз после выборов не случится чуда 😁

Чуда в кращу сторону 100% "не случится".
Чуда бувають тільки в гіршу сторону! Наприклад Янек, Зе.😁
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7444
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
