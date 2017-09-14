RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:23

February 28

ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

Отримали тільки що невеликі клаптики одного цікавого документу від, скажемо так, впливових конгресменів та трьох крупних, пов'язаних з ОПК спонворів республіканської партії з рекомендаціями Президенту. Дам всі наявні клаптики, бо вони безпосередньо стосуються України.
...
Ми рекомендуємо Президенту США переглянути свою політику щодо умиротворення путіна і вже найближчим часом підвищити рівень економічного та політичного тиску на рф до максимально виправданого та можливого. Такі кроки будуть схвально прийняті і переважною більшістю конгресменів-республіканців, і виборцями, які відчувають приниження від спроб Президента США здобути сепаратні домовленості з керівництвом рф з максимальними поступками нашому геополітичному супернику.

Ми рекомендуємо припинити робити кроки, які можуть ще більш посилити політичний та економічний розкол США з Європою, бо вже зроблені негативно впливають на продажі американської зброї, а у перспективі найближчих 15ти років можуть звести наш експорт зброї до Європи якщо не нанівець, то до мінімальних значень.

Ми рекомендуємо створити спільну з Європою та Україною переговорну платформу, яка забезпечить конструктивний діалог у межах неї з представниками Китаю та рф.

Ми рекомендуємо вже зараз розпочати діалог з усіма як зацікавленими, так і не зацікавленими у прийнятті рішення сторонами, який буде спрямований на розробку та можливе прийняття Договору про Ракети Середньої та Малої Дальності. Цей договір повинен обмежити кількість та номенклатуру таких засобів ураження у всіх країн, які вже мають та можуть мати у найближчій перспективі, таки зразки озброєння.

У випадку відсутності існування такого договору ми вже у найближчі п'ять років будемо мати ситуацію з вибохоподібними процесами розробки та виробництва ракетної техніки у Європі та УКРАЇНІ, і ці процеси призведуть спочатку до втрати нашої обмеженої монополії на постачання більшості зразків ракетної техніки на європейському ринку озброєнь, а потім, можливо, до повного витіснення наших компаній з нього. Як не важко буде схилити країни Європи, Україну та рф до розробки та підписання такого договору, ми повинні наполегливо домогатися його підписання, бо це відповідає фундаментальним національним інтересам США.

Два слова від себе. Хворі на голову можуть до несхочу сперечатися про існування українських ракет, американці ж не сперечаються - вони вже прорахували перспективи і наші, і Європи, і наші спільні. І вони, на відміну від доморощених ИскперДів, вважають Україну серйозним майбутнім гравцем на світовому ракетному ринку, можливості якого слід обмежувати. А ще я вважаю, що з демонстрацією наших заводів з виробництва ракетної техніки представникам США все ж варто зав'язати. І скоріш за все назавжди, як то колись зробила Франція.

https://t.me/s/Mccartneyser68/2041
yanyura
 
Повідомлень: 6409
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:36

  yanyura написав:
February 28

ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ
...
А ще я вважаю, що з демонстрацією наших заводів з виробництва ракетної техніки представникам США все ж варто зав'язати. І скоріш за все назавжди, як то колись зробила Франція.

https://t.me/s/Mccartneyser68/2041


Непогана думка
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13447
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:38

  pesikot написав:
  Banderlog написав:так моцно побороли що коли набу поцікавилось грошима трампа доводиться друзів презедента в ізраїлі ховати.

Якими грошима Трампа ? ))

А якщо у нас так все погано з контрафактом, що є фактом, то чому ти критикуеш цю владу ?
Тому що, сам в цьому не приймаеш участь чи як ? )

А якби приймав, тобі було б ок ?

так ти вгадав. тому що ви там наживаєтесь без мене.
То шо будеш провіряти чи можно піся 12 років майдану гідності купити спирт без акцизів?
Чи далі будеш розказувати казки про золотий батон яника?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:43

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:так моцно побороли що коли набу поцікавилось грошима трампа доводиться друзів презедента в ізраїлі ховати.

Якими грошима Трампа ? ))

А якщо у нас так все погано з контрафактом, що є фактом, то чому ти критикуеш цю владу ?
Тому що, сам в цьому не приймаеш участь чи як ? )

А якби приймав, тобі було б ок ?

так ти вгадав. тому що ви там наживаєтесь без мене.
То шо будеш провіряти чи можно піся 12 років майдану гідності купити спирт без акцизів?
Чи далі будеш розказувати казки про золотий батон яника?

Ти про гроші Трампа розкажи краще )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13447
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:48

  ЛАД написав:Оставим в стороне оценку минулого, но цитата Banderlog"а из статьи Залужного говорит о том, что он будет стараться заключить мир, на что вы надеетесь?

Ви сильно зациклені на критерії "стараться заключить мир".
Існує навіть такий "парадокс": якщо переоберуть Зеленського то він буде "стараться заключить мир" бо йому стане вигідно провести наступні 5 років в мирі ніж у війні.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7445
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:55

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Оставим в стороне оценку минулого, но цитата Banderlog"а из статьи Залужного говорит о том, что он будет стараться заключить мир, на что вы надеетесь?

Ви сильно зациклені на критерії "стараться заключить мир".
Існує навіть такий "парадокс": якщо переоберуть Зеленського то він буде "стараться заключить мир" бо йому стане вигідно провести наступні 5 років в мирі ніж у війні.

Я не зациклен.
Но хочется увидеть мирную Украину до моей сиерти.
И увидеть, как дети (в частности, внуки) ходят нормально в школу, а не "занимаются" онлайн.
И вы, вроде, тоже регулярно выступаете за мир и хотите выборов для его достижения. При таком подходе ваш выбор Залужного несколько удивляет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38890
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 15:01

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Оставим в стороне оценку минулого, но цитата Banderlog"а из статьи Залужного говорит о том, что он будет стараться заключить мир, на что вы надеетесь?

Ви сильно зациклені на критерії "стараться заключить мир".
Існує навіть такий "парадокс": якщо переоберуть Зеленського то він буде "стараться заключить мир" бо йому стане вигідно провести наступні 5 років в мирі ніж у війні.

А який критерій мав би бути крім миру і демобілізації?
Відбудова? То казочки але як і так логічно спочатку припинити нищення України та залазити в боргову яму, а потім вже починати відбудовувати.
І бажано мати чіткі відповіді на питання за рахунок чого Україна буде конкурентна в світі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 15:05

  ЛАД написав:Я не зациклен.
Но хочется увидеть мирную Украину до моей сиерти.
И увидеть, как дети (в частности, внуки) ходят нормально в школу, а не "занимаются" онлайн.
И вы, вроде, тоже регулярно выступаете за мир и хотите выборов для его достижения. При таком подходе ваш выбор Залужного несколько удивляет.

Ви прочитали що я написав? Навіть вибір Зеленського знову - це шлях до миру.
Любий вибір - це шлях до миру.
Проблема не в цьому. Проблема що ніяких виборів не буде бо Зеленський в них не зацікавлений. І в закінчені війни Зеленський не зацікавлений.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7445
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 15:15

  pesikot написав:

Ти про гроші Трампа розкажи краще )
за ті що най за них набу переживає.
Але як так просиш, то розкажу.
Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США, і вдруге, мабуть, ми матимемо ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України, – сказав Абакумов.
коли стало відомо про операцію "Мідас", представники НАБУ оприлюднили фото вилученої готівки. Загалом, як повідомлялося, на місцях слідчих дій вилучено валюти на суму $4 млн.
НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення,. Збитки становлять мільярди гривень, куратором схеми був друг та бізнес-партнер Зеленського – Тимур Міндіч.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 15:27

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Ти про гроші Трампа розкажи краще )
за ті що най за них набу переживає.
Але як так просиш, то розкажу.
Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США, і вдруге, мабуть, ми матимемо ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України, – сказав Абакумов.
коли стало відомо про операцію "Мідас", представники НАБУ оприлюднили фото вилученої готівки. Загалом, як повідомлялося, на місцях слідчих дій вилучено валюти на суму $4 млн.
НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення,. Збитки становлять мільярди гривень, куратором схеми був друг та бізнес-партнер Зеленського – Тимур Міндіч.

Ну розповів, але яким чином це гроші Трампа ?
Може це поясниш )

Чи кожна банкнота США - це гроші Трампа ?
Ну тоді це вже до психіатрів, бо психологія тут безсила )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13447
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
