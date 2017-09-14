от ти чудак.pesikot написав:Banderlog написав:за ті що най за них набу переживає.
Але як так просиш, то розкажу.
Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США, і вдруге, мабуть, ми матимемо ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України, – сказав Абакумов.
коли стало відомо про операцію "Мідас", представники НАБУ оприлюднили фото вилученої готівки. Загалом, як повідомлялося, на місцях слідчих дій вилучено валюти на суму $4 млн.
НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення,. Збитки становлять мільярди гривень, куратором схеми був друг та бізнес-партнер Зеленського – Тимур Міндіч.
Ну розповів, але яким чином це гроші Трампа ?
Може це поясниш )
А чиї по твому долари в упаковці федерального резервного банку США?
Може це їх в Путіна вкрали? Чи мож то гроші Лукашенка?
Нє, приятелю Трамп своє бабло носом чує... і буде потрошити цю пузату мєлочь як поросят.
Чи може ти вважаєш що набу це структура підконтрольна не Трампу?