Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 15:49

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Ти про гроші Трампа розкажи краще )
за ті що най за них набу переживає.
Але як так просиш, то розкажу.
Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США, і вдруге, мабуть, ми матимемо ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України, – сказав Абакумов.
коли стало відомо про операцію "Мідас", представники НАБУ оприлюднили фото вилученої готівки. Загалом, як повідомлялося, на місцях слідчих дій вилучено валюти на суму $4 млн.
НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення,. Збитки становлять мільярди гривень, куратором схеми був друг та бізнес-партнер Зеленського – Тимур Міндіч.

Ну розповів, але яким чином це гроші Трампа ?
Може це поясниш )
от ти чудак.
А чиї по твому долари в упаковці федерального резервного банку США?
Може це їх в Путіна вкрали? Чи мож то гроші Лукашенка?
Нє, приятелю Трамп своє бабло носом чує... і буде потрошити цю пузату мєлочь як поросят.
Чи може ти вважаєш що набу це структура підконтрольна не Трампу?
