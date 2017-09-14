|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:34
Banderlog написав:
не треба ніяких мобільних сонячних зарядок на трактори.
Тобі - не треба
Іншим буде треба..
Ти ж не в стані зрозуміти
1 га землі=4,5 тонн пшениці * 280 доларів =1260 виручка*30% прибуток=380 доларів прибутку
1 га землі= 6000м2 фотопанелей=1000 квт потужності генерації=1 000 000 квт*год електрики * 4 грн = 4 млн грн = 90 000 доларів....
Можна по іншому
1 000 000 квт*год еквівалент 500 000 літрів дизелю= 25 млн грн= 550 000 доларів....
А ти й далі таскай на горбі дешевий спирт з Молдови....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28050
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:37
stm написав: Vadim_ написав:
шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска
Хантер, коли навіть людина яка регулярно приймає на грудь розрізняє і нападає на ватника, передайте кураторам, що вам хана в Україні 😂
ПС: Вадим, ви прям дали жару )))
тут любят некоторые ставить "диагнозы"
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4789
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:39
Vadim_ написав: stm написав: Vadim_ написав:
шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска
Хантер, коли навіть людина яка регулярно приймає на грудь розрізняє і нападає на ватника, передайте кураторам, що вам хана в Україні 😂
ПС: Вадим, ви прям дали жару )))
тут любят некоторые ставить "диагнозы" другим а как с вами?
Все погано, найгірший сценарій з усіх можливих ) стара карга... )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6282
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:44
fox767676 написав: stm написав: Vadim_ написав:
ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати
Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно?
Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу
Навіть Вадим, у вихідний проти здачі території. ВАУ!!! 😄
чому "навіть"
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним
вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014
він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
"москалів", та лгбт до купи ,ховатись від тцк, запивати жах алкоголем ще за бабусиних підвалів і... все
Мужньості протверезити, визнати помилки, піти проти суспільного мейнстріму, взяти відповідальність за свою долю у таких ніколи не буде
про себе і де наразі ? і де з 2022 расскажи нам всем?
шоб звинувачувати
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4789
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|228771
|
|
|1493
|433219
|
|
|6076
|1155246
|
|