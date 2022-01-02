До речі, на Форумі знов працює Пошук. Наприклад, мона було знайти "Бочаров"
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:31
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:07
Finita la commedia - підтримка сказала, що картка вилетіла з пільгового періоду ще у січні, тому зараз треба погасити все в 0 (тобто навіть трати лютого) + майже 600 грн. відсотків ла лютий!
А ті 400 грн., що вже списані, то було за січень.
Одне питання - чому в інших банках все зрозуміло (маю кредитки в Моно, Райфі, Сенсі, А-Банку, ПУМБі, Кредо, Ощадбанку...) та за десятки років ніколи не виникало непорозумінь, а тут рахують, як хочуть. Але питання скоріш риторичне...
Всім вдалих вихідних!
Додано: Суб 28 лют, 2026 12:14
Anadonta
Вот моє повідомлення в чаті до банку 30.01.2026:
Вітаю.
По кредитці вчора показувало суму, яку необхідно внести для залишення в грейсі. Сума дорівнювала оплаті комунальних в грудні. Все було вірно згідно того, що на суму комунальних грейс 62, тобто необхідно гасити на наступний місяць, січень.
Сьогодні чомусь показує 0 до оплати. Змінився грейс на 92 дні чи збій? Як діяти?
Відповідь:
Просимо надати знімок екрану з мобільного додатку
Надаю, все по нулях
Відповідь:
Дякуємо за очікування! Бачимо, що ви внесли ОМП і у вас є сума для продовження пільгового періоду 6138,47 грн, яку потрібно внести до 31.01.26.
Радимо виконати наступні дії:
1. Перезайти в застосунок через опцію Вийти у вашому профілі
2. Перевірити стабільність інтернет-з'єднання
3. Перевірити наявність оновлень ОС вашого пристрою та мобільного додатку
4. Почистити кеш програми через налаштування телефону або перевстановити мобільний додаток
Не допомогло, було погашено записане на папірці ще на початку місяця.
Вот тоді мабуть багатьох постригли, але і пререробили в додатку інфу по кредитному ліміту
Додано: Суб 28 лют, 2026 19:48
Ви у тих банках певно цікавтеся у кінці місяця заборгованістю, а тут зайшли у нову банку і схоже, що навіть тарифами не поцікавилися.
Я тут вище скаржився, що банк у повідомленнях та інформації про картку виставляє різні суми до сплати. Зробив скріни, порахував у виписці, яка сума правильна, написав у підтримку, що от дивіться, яке неподобство - збиваєте з пантелику. Оператор підключився за 4 години, подякував шаблонним повідомленням, що обрав їхній банк і закрив діалог Я так розумію, що роботу підтримки налагоджувала та сама людина, що і у ізі
