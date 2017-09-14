|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 01 бер, 2026 00:22
Xenon написав:
Допоки йде війна, питання мобілізації вирішити не можна, — Буданов.
«Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати повинен хтось інший — вона правильно поступає чи ні?».
Залишилось лише із присутніх тут запитати хто із них вважає себе «людиною». Впевнений, що будуть різні варіанти.
Бетон написав:
И что интересно, во всех странах оказывается есть ПВО.
Кроме Украины в начале войны.
И это - вопрос к предыдущему поколению, которое сейчас рассказывает нам как надо правильно воевать и жертвовать собой ради каких-то высоких целей. Интересно - ради каких высоких целей жили они? Пусть идут и жертвуют собой, если ничего для нас не оставили. Как, как можно было такую страну оставить ни с чем? Чем они думали и что они делали?
И о чём думал наш Президент? Или предыдущий Президент? Обо сейчас не воюют. Оба наобещали очень много. О чём тут говорить?..
Додано: Нед 01 бер, 2026 00:50
АндрейМ написав: Xenon написав:
Допоки йде війна, питання мобілізації вирішити не можна, — Буданов.
«Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати повинен хтось інший — вона правильно поступає чи ні?».
Залишилось лише із присутніх тут запитати хто із них вважає себе «людиною». Впевнений, що будуть різні варіанти.
Бетон написав:
И что интересно, во всех странах оказывается есть ПВО.
Кроме Украины в начале войны.
И это - вопрос к предыдущему поколению, которое сейчас рассказывает нам как надо правильно воевать и жертвовать собой ради каких-то высоких целей. Интересно - ради каких высоких целей жили они? Пусть идут и жертвуют собой, если ничего для нас не оставили. Как, как можно было такую страну оставить ни с чем? Чем они думали и что они делали?
И о чём думал наш Президент? Или предыдущий Президент? Обо сейчас не воюют. Оба наобещали очень много. О чём тут говорить?..
Предыдущее поколения в лице отставных военных сейчас прячет своих детей и внуков за липовыми бронями, но посылает на войну таких, как я, кто платили им зарплаты всю их жизнь.
Это типичные Богданы Бенюки. Бенюк: "тцк діє правильно, бо треба віддати борг батьківщині"
А ваш сын отдал долг родине?
Бенюк: "ні. він не винен. мій син у аспірантурі"
Наш президент и вся власть перед самым днём вторжения говорили, что американцы нагнетают панику и войны не будет, а будет пасха и будет 9 мая. А на следующий день люди давились до смерти в вагонах эвакуационных поездов
