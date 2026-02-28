Цікавий аналіз витрат української родини, яка мешкає в Філадельфії, від пана rjkz.
Треба йому подякувати за розгорнутий аналіз, який допомагає читачеві уявити як хто де мешкає.
Дві ремарки:
Перша: про «депресивне місто» Філадельфія.
Насправді:
List of the largest U.S. cities by population
New York City. New York. 8,478,072. (2020) 8,804,190.
Los Angeles. California. 3,878,704. (2020) 3,898,747.
Chicago. Illinois. 2,721,308. ...
Houston. Texas. 2,390,125. ...
Phoenix. Arizona. 1,673,164. ...
Philadelphia. Pennsylvania. 1,573,916. ...
San Antonio. Texas. 1,526,656. ...
San Diego. California. 1,404,452.
Важко погодитися з тим, що місто, яке є в рейтингу під номером 6, є «депресивним».
Друга: середня зарплатня в штаті Пенсильванії, де є місто Філадельфія, складає близько 73 000$ на рік. Для США це досить висока цифра. Рейтинг штату за рівнем зарплатні: 19 серед всіх штатів США. Якось на «депресивний» не схожий ну ніяк.
Варто порівняти з НЕ депресивним штатом New York:
In New York, the median income is $58,560, but salaries across the state can differ greatly.
The median wage is $49.1K / yr. $68.2K is the 75th percentile.
Я точно не впевнений, але здається цифра середніх зарплат в штаті New York помітно нижча від такого ж параметру для штату Пенсильванія.
P.S. Матеріал мною надано не для критики, чисто для обʼєктивності. Мені аналіз сподобався.
Всі цифри взято із відкритих джерел - кожен може легко перевірити.