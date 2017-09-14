Дюрі-бачі написав:Це хіба не враховуючи оборонний сектор і гроші на відбудову/ВПО/... Бо на митниці і в освіті зараз (десь з 2024) найгірший стан з 2005 року
а що такого поганого в освіті?
й що на митниці погіршилось? контрабас завжди був...
завжди? Ти ж тут розпинався що ви перемогли корупцію і хоть тимчасово економіка в задниці, але скоро візьмуть в європу. Бо ви хоть бідні но ні фігасє чесні при янику ніхто і не думав, що так красти можно. Значно зменшились оборудки на рівні держави?) Скільки населення ви обілетили черещ тцк, фіктивне навчання в вузах?
як так? що ти вигадуєш? в кого син-стоматолог міль'ярдером став? хто винайшов посаду зіц-олігарха? багато хто ще пам'ятає, як воно було насправді - тому оцю агітацію про чесного Яника залиш до часів, коли будеш онукам розповідати - якщо буде можливість...
про тцк - це населення обілетіли, чи населення вишикувалося в чергу, щоб ці білети купити - ти не плутай. дуже часто про корупцію волають саме ті, які для себе цією корупцією користуються аж бігом.
що там з контрабасом - не скажу, не стикався напряму. хоча за часів Яника чув про деякі проєкти. але з ПДВ ситуація зараз набагато краща. зі сплатою податків з зп теж. таке явище як "обнал" значно скоротилося та подорожчало... чуємо верески людини, що й зі спиртом тепер складніше бодяжити
але це все не бачимо, головне, бізнес на шмурдяку вже не йде...
Бетон написав:... Если государственные структуры начинают действовать как карательные отряды — это уже не мобилизация. Это ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Вы можете удалять посты. Можете закрывать глаза. Но если насилие становится системой, а не исключением, за это всегда наступает ответственность. История показывает: форма меняется, власть меняется, а военные преступления ЗАФИКСИРОВАНЫ И на трибунале потом обычно звучит одна и та же фраза: «Я выполнял приказ». Только она давно уже не работает.
я так бачу військові злочини лише зі сторони ТЦК. ніхто більше в країні військових злочинів не чинить (справжніх)?.. перший накид.
з приводу фіксацій військових злочинів - ти б на Раші зосередився, отам справжні військові злочини - але ніт, це не хайпово...
а чого ти навмисно пропонуєш порівнювати з РФ а не з північною Кореєю чі ще з кимось ?
Офіційна Варшава цілеспрямовано йде шляхом жорсткої прив’язки соціальної допомоги до працевлаштування іноземців, пояснили опитані NV експерти. І це вже торкнулось українських біженців: одноразові виплати у 300 злотих (понад 3,6 тис. грн) скасували ще влітку 2024 року. А щоб отримати 800 злотих (9,6 тис. грн) на кожну дитину за програмою Rodzina 800+, потрібно довести свою професійну активність. Ключовим критерієм є можливість сплатити внески на пенсійне та інвалідне (для безкоштовного лікування, реабілітації та протезування) страхування, і сума повинна бути не менше половини мінімальної зарплати у Польщі.
Описуючи ситуацію в країні, Олена Бабакова, журналістка та дослідниця міграції з Варшави, наголошує: у Польщі майже немає державної підтримки навіть для власних громадян. Що вже тоді говорити про іноземців.
Натомість соціологи із Центру дослідження громадської думки (CBOS) фіксують поступове погіршення ставлення поляків до українців після відчутної хвилі солідарності, що панувала у країні на початку повномасштабної війни. Так, у 2026-му 43% опитаних поляків висловилися негативно щодо сусідів зі сходу, і це на 5% більше, ніж торік, і на 13% перевищує показник 2024-го.
«Настрої [поляків] далеко не такі, як були на початку війни, — описує власні спостереження Михайлова. — Українці їм набридли. Хоча біженці намагаються тут працювати — і навіть якісніше в багатьох випадках, аніж самі поляки»
останнє просто показує, як в людях легко роздмухати ксенофобію популістським політикам. роздмухати легко, я а от виправити це складно. наприклад, на Раші нормальне ставлення до українців я бачу через два покоління, й може через покоління, якщо буде процедура дерашизації...
я кажу про військові злочини, які скоюють на території України. ТУТ й ЗАРАЗ. як там корейці гноблять своє населення - це тема іншої розмови..
Причём тут вообще россия? Как я на неё могу повлиять? Я там не голосую, налоги туда не плачу, на их силовиков не влияю и их законы не формирую. Писать про росию, иран — в пустоту. Я не гражданин рф и не участник их политической системы. А вот на то, что происходит в моей стране, я имею полное право реагировать. Потому что это касается меня напрямую
Я сейчас выхожу на улицу реально и рискую жизнью
ЗАЧЕМ МНЕ КАКАЯ-ТО росия?? Бангладеш, китай, иран или Афганистан. Зачем мне это нужно?? Что это вообще изменит?
Як зазначає видання, у Німеччині існують різні дозволи на проживання, і Берлін закликає українців, які бажали б залишитися в країні, самостійно змінювати свій статус. Також українцям радять робити це вже зараз, не відкладаючи, адже наплив заяв в останній момент до відомств у справах іноземців може сповільнити опрацювання документів. Як пише DW, отримати право на проживання можуть, наприклад, кваліфіковані фахівці, якщо вони працюють та знають німецьку мову.
Водночас, як зазначають журналісти, тим, хто працює у низькооплачуваному секторі або взагалі не працює, залишитися в Німеччині після війни буде значно складніше.
можна було б послухати наших німецьким біженців, якби вони якісно відпрацювали легенду - типу вже здав на В2, отримав гарну роботу в офісі, планую купувати житло. але вже на питанні - а який рівень мови - тиша. чомусь...
у статті є плакат, на якому напис - відмовляєшся від роботи - допомога зменшується. а роботу розкладати товар в магазинах там завжди запропонують...
висновок - питання про повернення треба доповнити ще - чи маєте можливість залишитися. й відповідь "так" нададуть набагато менше. більшість буде - "не знаю". а в когось - хотів би залишитися, але не вийде...
Бетон написав:... Я сейчас выхожу на улицу реально и рискую жизнью ...
по-перше життям ти не ризикуєш на вулиці. добре, якщо так багато Я, давай поговоримо про тебе.
припускаю, тебе більше лякає не сама армія, як твоя зміна статусу. тут такий собі маленький хазяїн життя, маєш певні статки. а в ЗСУ? звичайний солдат на найнижчому шаблі ієрархії. з початку. якщо ти такий підприємливий, то гадаю й в ЗСУ би якось просунувся. але от біда - в чоловічих колективах людина, яка так активно демонструє свій переляк - якби це м'яко сказати - не користується повагою. про це краще може розповісти Хотаб чи поточні хлопи з ЗСУ.