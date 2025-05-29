RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Плагін-гібриди використовують
в 3 рази більше пального,...

Плагін-гібриди використовують в 3 рази більше пального,...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:49

Плагін-гібриди використовують в 3 рази більше пального,...

Пропонуємо до обговорення:
Плагін-гібриди споживають у середньому втричі більше пального, ніж заявляють виробники. До такого висновку дійшли науковці з Fraunhofer Institute після масштабного аналізу близько мільйона автомобілів PHEV різних брендів.

Дивися повний текст
Плагін-гібриди використовують в 3 рази більше пального, ніж обіцяють виробники
