|
|
|
Плагін-гібриди використовують в 3 рази більше пального,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Плагін-гібриди споживають у середньому втричі більше пального, ніж заявляють виробники. До такого висновку дійшли науковці з Fraunhofer Institute після масштабного аналізу близько мільйона автомобілів PHEV різних брендів.
Дивися повний текст Плагін-гібриди використовують в 3 рази більше пального, ніж обіцяють виробники
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100814
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|197
|
|
|3
|7022
|
|
|1
|2086
|
Чет 29 тра, 2025 19:46
yama
|