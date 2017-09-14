Еще один говорил, но без уважения. О закономерном финале подавляющих смыслы репрессиями.*******Напомню свои старые посты. Еще одно мое пророчество-прочтение, которое сбылось. В очередной раз.К сути происходящих вещей, ребята, надо обращаться, к сути. Не к пыли. Чтобы что-то в этом мире понимать и видеть. Трудно, я понимаю. Но знание - это не про количество грантов, которые вы проели и чего-то там пафосного, что вы «прослушали», не про количество эфиров, в которых вам поподдакивали ведущие, не про посады и армии ботов, надувавшие ваше Эго. Добрая иронияТеперь к текучкеПомните «Крестного отца»? Так вот, еще один поговорил, но поговорил без уважения. И даже не один.Еще один, и даже не один, думал, что так будет продолжаться вечно.Современный мир забыл это волшебное чувство — уважения. Настолько многое в современном мире превратилось в пустые ритуалы, посредством которых людей гоняют по кругу, удерживая в рабстве, бесправии и пустоте. Подавляя смыслы репрессиями.Ниже просто повтор моего поста. Извините за небольшой эффект рекурсии. Он необходим, чтобы было нагляднее видно, что речь идет не о случайности, не о чем-то единичном.«1. Если кто не верил. Помните мой пост от 20 ноября 2025 г.? Конечно, не помните. Цитирую начало:«Месседж американцев клептократам на понятный язык переводится просто: «Хватит нам пиз*еть». Или, как говорили во времена «лихих 90-х»: «Будешь пи*деть — будем прощаться».Так вот, аббревиатура FAFO, со страницы Белого дома, в развернутом виде выглядит так: "Fuck Around and Find Out".Примерно:«Повыё*ывайся и огребешь» (учитывая начало фразы, стилистически вполне можно перевести «получишь пи*ды»).Что практически буквально соответствует упомянутому мной: «Будешь пи*деть — будем прощаться».2. Произошедшее в Венесуэле (Прим. Теперь не только там) — предельно четкий месседж по поводу защиты американских интересов, американского мнения, собственности американских инвесторов, американских граждан по всему миру и т.п.3. Как я уже писал сегодня, история и картинка сложнее. Но месседж очень четкий. И исполнено на беспрецедентном уровне. С полной демонстрацией превосходства страны-лидера XXI века над теми, кто застрял хз где.4. Можно вернуться к моему посту о двух стилях. Пафосно-бестолковом и совершенно предметном американском».