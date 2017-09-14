RSS
  #<1 ... 16951169521695316954>
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:19

ЛАД Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне :D
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:38

Білгород vs Україна

  pesikot написав:

Білгород vs Україна, потужно
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:39

  pesikot написав:Мені, взагалі, оце все з Мадуро та аятолами, виглядає як ... Трамп показує Путіну - Володья, диви, як тре було робити. А ти застряг в Україні ...

PS. Все це моя конспірологія в рамках недільного оффтопу ))

це він натякаєте, що буває з тими, хто не хоче домовлятися... але для путіна окрема програма - гаага. хоча чому окрема - там вже один думає над "чистосердечным" :lol:
юєююююЮ

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Він був серйозним дядьком і головне договороздатним. Його вбивство це помилка євреїв.

Що у тебе в голові ...

Нещодавно ти писав, що це Трамп разніс на шмаття "стратегічного партнера Росії" і Трамп молодець
Пройшло декілька годин і це євреї винуваті

[/quotюююююххххх9ххх
Жюжюю.юююю

Б
Згідно з офіційними Президент США Дональд Трамп підтвердив, що ліквідація стала результатом високотехнологічної операції, проведеної американськими та ізраїльськими силами. Безпосередній удар по об'єкту в Тегерані, де перебував Хаменеї, завдали ВПС Ізраїлю.
Як це сталося: По комплексу резиденції було скинуто близько 30 бомб у межах «превентивного удару», про який раніше оголосив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Трамп молодець. Сша це вигідно.
А євреї знайшли на свої голови пригоду...
Вбили діда який і так скоро б помер та 150 школярок.
Наступного разу "превентивний" удар нанесе іран.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 21:13


Давно з Білорусі балістика не летіла?
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 21:28

вже десь тиждень

  Schmit написав:
Давно з Білорусі балістика не летіла?

темі вже десь тиждень, а з огляду на БС взагалі нецікава золотому мільярду
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче провести з ним переговори і, за його словами, він погодився на контакт.

«Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я розмовлятиму з ними. Вони мали зробити це раніше. Вони повинні були дати те, що було дуже практичним і легким для виконання раніше. Вони надто довго чекали», – сказав він.

При цьому на запитання про те, коли саме може відбутися ця розмова, Трамп відповів, що не може цього сказати.

Водночас, голова Білого дому зазначив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах останніми тижнями, вже немає в живих.
«Більшість цих людей померли. Деякі з тих, з ким ми вели переговори, теж померли, тому що це був великий удар. Їм слід було робити це раніше. Вони могли б укласти угоду... вони занадто хитрували», – наголосив лідер США.

Я вспоминаю лукаво-улыбчивое выражение лица иранского посла на интервью в Киеве когда его спращивали об ответственности за сбитие украинского самолета. Такое хитрое-хитрое, ну прям как еще одного лицедея "пробивного пацана-дипломата от Бога"
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 21:46

  Schmit написав:
Давно з Білорусі балістика не летіла?



воин света напакостил , наголосовал законов продающих украинцев пожизненно на войну, и убежал в нейтральную Австрию, и теперь на деньги русских олигархов учит любить россию
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 21:47

тут трошки про хто зробив революцію

  fox767676 написав:
Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче провести з ним переговори і, за його словами, він погодився на контакт.

«Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я розмовлятиму з ними. Вони мали зробити це раніше. Вони повинні були дати те, що було дуже практичним і легким для виконання раніше. Вони надто довго чекали», – сказав він.

При цьому на запитання про те, коли саме може відбутися ця розмова, Трамп відповів, що не може цього сказати.

Водночас, голова Білого дому зазначив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах останніми тижнями, вже немає в живих.
«Більшість цих людей померли. Деякі з тих, з ким ми вели переговори, теж померли, тому що це був великий удар. Їм слід було робити це раніше. Вони могли б укласти угоду... вони занадто хитрували», – наголосив лідер США.

Я вспоминаю лукаво-улыбчивое выражение лица иранского посла на интервью в Киеве когда его спращивали об ответственности за сбитие украинского самолета. Такое хитрое-хитрое, ну прям как еще одного лицедея "пробивного пацана-дипломата от Бога"

тут трошки про хто зробив революцію, ти поймеш алюзію
