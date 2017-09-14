fox767676 написав:Будемо відверті - план хоч і геніальний, але до болю нагадує російський чотирирічної давності. Якби не пішло за схожим сценарієм
1 Співвідношення економік не на користь Ірану 2 Пуйло хотіло посадити СВОГО в Києві Сша/Ізраіль створюють умовди для того щоб в керівництві зявився той кого посадять в крісло іранці 3 США/Ізраїль НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ вводити війська на територію Ірану
1)Як США в рази більше рф, так Іран в рази більше України - за населенням, площею, ВВП. по ВПК взагалі на порядок більше 2)США теж хочуть посадити свого , орієнтованого на транснаціональні корпорації Можливо це Пехлеві. В них вже є досвід - у 1953 вони з британцями організували переворот коли було усунено прем'єра Мосадика, нафтова галузь була передана транснаціонадам. Крім того, вимога по демілітаризації не тільки ядерки, але й просто ракет. 3) Поки так, бо не мають змоги на експедиційні операції такого маштабу
Shaman написав:........ все ж чекав, коли з'являться захисники. оце дуже цікавий приклад, чому це не одне й теж. головне, від чого має відмовитися Іран - це від ідеї знищення Ізраілю, про що він неодноразово декларував. тому яедрну й ракетну програму знищують, щоб Іран не був загрозою для Ізраілю. для кого ми були загрозою до війни? для хворого мозку путіна та його посіпак? а зараз нам так, ПОТРІБНА ракетна програма - але для захисту. це очевидна різниця, але прихильники Раші та загалом автократій оце будуть постійно перекручувати.
путін хоче проросійську Україну, яка буде її васалом. мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим. фінансування терористів Іраном - це про що? ще головна різниця - в нас влада змінюється - в Ірані вже ворок років ні. в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників? але напевне це для вас складно ЛАД, хоча насправді це дуже прості речі.
про школу - по-перше, я не вірю іранцям. коли Ізраіль влучив в автостоянку біля лікарня, там згоріло кілька машин - а вони волали - п'ятдесять загиблих. там брехня на брехні. й головне - американці якщо й влучили в школу, то це реально було випадково. а коли Раша стріляє ракетами з точністю +/-500 метрів по обласному центру - це вже трохи інше - там тема терор. але коли мова йде про Рашу ЛАД теж це не розрізняє. він чітко лише розбирається в злочинах нацистів чи США, а от в злочинах срср - взагалі ніяк. отака от куряча сліпота.
так, удар по Ірану - це порушення міжнародного права. але коли це почалося - в 2022? а пів світа робить вигляд, що не бачить, розповідає про внутрішний конфлікт? то нехай тепер не дивуються, що й іншим на це байдуже.
США та Ізраіль не розповідають - це не ми, це зелені чоловічки. теж важлива різниця - коли люди готові відповідати за свої вчинки, а не брехати...
камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює - не плутай ЛАД
Сегодня ваш пропагандонский бенефис. Двоемыслие 90 лвл. США сегодня влезли в Иран ради защиты Израиля? Даже не смешно. Иран представляет угрозу для США? Ещё смешнее. "в якій країні вбили тисячі, якщо не десятків тисяч протестувальників?" - вы, насколько понял, любитель Стругацких. Наверное помните, чем закончилось в "Трудно быть богом". Сколько будет убитых в результате вмешательства США пока гадать сложно.
якщо я пропагандист, то кого я пропагую? даю підказку - ваш однодумець використовує слово "соросята" - це слово полюбляють казати різні антизахідники. алекватні люди так не кажуть, але це таке
по ТББ - то ви напевне вже не пам'ятаєте - найбільша кількість жертв припало, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли - церковники, як не дивно
"мета Трампа - щоб Іран не створював загрозу іншим" - это ваша очередная шутка? Трамп занялся благотворительностью? Тратит средства американских налогоплательщиков на защиту кого-то от Ирана? А, может, просто не хочет, чтобы существовало антиамериканскон государство на Ближнем Востоке? Примерно так же, как Путин не хочет антироссийское государство у себя под боком? Иран давно имел основания опасаться амнриканского вторжения. Кроме того, шиитский Иран имеет достаточно напряжённые отношения с окружающими его суннитскими государствами. В такой ситуации ему ракетная программа не нужна?
кого має боятися Іран - Саудитів з їх 20 мільйонами населення? чи може Бахрейн з ОАЕ? не вигадуйте. зброя їм потрібна саме для агресії проти Ізраіля й тих же суннитів. все як в Раші - під приводом захисту чинити агресію - як німці в Гляйвіці.
в світі багато антиамериканьских держав - а от країн, які несуть загрозу сусідам - набагато менше. й так США захищає Ізраіль від Ірану - такі там відносини. а от проводити паралелі з Україною - це вже прям руське нахабство... що взяти з радянської людини.
"по-перше, я не вірю іранцям" - Hotab процитировал не иранские СМИ. Как эти сообщения проверялись, я не знаю, но обычно серьёзные западные СМИ проверяют такие сообщения или оговаривают, что проверить не удалось. Здесь такой оговорки нет. "це реально було випадково" как-то уменьшает горе родителей и оправдывает преступление?
що написав Хотаб - "Как сообщило иранское агентство Tasnim". дуже не іранські ЗМІ. ви дійсно погано читаєте чи просто нахабно перебріхуєте?
з приводу "преступление" - в Україні ці числені випадки ви чомусь злочинами не називаєте... язик цепеніє?.. тому спочатку розмова про військові злочини Раші в Україні, а тобі обговоримо ваш маразм про американські злочини.
"камінь на камні - це радянська тема, розвинений світ так не воює" - в прошлом году Израиль и США, действительно, обстреляли атомные центры Ирана и военные объекты. Сегодня обстреляли города. И получили ответ Ирана по многим объектам. Кстати, вы не в курсе, что на Кипре находится военная база Великобритании? Во Вьетноме США сильно стеснялись с напалмом и бомбёжками?
P.s. Всё это не отменяет реакционности иранского режима.
знову В'єтнам - коли це було - 60 років тому? може згадаємо, що там було в Гулагу? скільки там людей загинуло, яких ніхто й не рахував...
Schmit написав:Ну так, достатньо подивитись відсоток голосування за Зе по областях, особливо Львівську область. "За что на майданє скалалі?"
достатньо подивитися на мапу акцій "ні капітуляції" 2019-2020
То мабуть 73% ті акції влаштовували з вимогами не саботувати ДОЗ, не відводити війська, не ослабляти оборону "хі-хі-хі, ха-ха ха, а то путін нападьот...".
То такі як ви влаштували диванні бандерівці - "ніякої регіональної рос.мови, жодного пам'ятнику леніну в Донецьку з Луганськом" А прийшла повістка в поштову скриню і з бандерівців стали спочатку "світанівцями", а потім і "коцабівцями"
fox767676 написав:В них вже є досвід - у 1953 вони з британцями організували переворот коли було усунено прем'єра Мосадика, нафтова галузь була передана транснаціонадам.
Мохаммед Мосаддик (перс. محمد مصدق, 16 червня 1882, Персія — 5 березня 1967, с. Ахмадабад, Іран) — демократично обраний прем'єр-міністр Ірану з 1951 по 1953 рр., коли його уряд було скинуто внаслідок державного перевороту, організованого британською службою розвідки та американським ЦРУ.
Діяльність Адміністрація Мосаддика ініціювала широкий діапазон прогресивних соціальних та політичних реформ, що стосувалися зокрема соціального забезпечення та орендування землі. Важливим наслідком політики його уряду була націоналізація нафтової промисловості Ірану, що перебувала під британським контролем із 1913.
Усунуто від влади 19 серпня 1953 внаслідок державного перевороту, організованого британськими та американськими спецслужбами, які поставили на його місце генерала Фазлоллу Захеді. Мосаддик потрапив до в'язниці, проте через його велику популярність в країні, шах Мохаммед Реза Пахлаві зрештою звільнив його, після чого Мосаддик провів решту життя під домашнім арештом. Помер у селі Ахмадабаді.
fox767676 написав: достатньо подивитися на мапу акцій "ні капітуляції" 2019-2020
То мабуть 73% ті акції влаштовували з вимогами не саботувати ДОЗ, не відводити війська, не ослабляти оборону "хі-хі-хі, ха-ха ха, а то путін нападьот...".
То такі як ви влаштували диванні бандерівці - "ніякої регіональної рос.мови, жодного пам'ятнику леніну в Донецьку з Луганськом" А прийшла повістка в поштову скриню і з бандерівців стали спочатку "світанівцями", а потім і "коцабівцями"
А що вже потужнічати, коли всю підготовку до війни з 2019 по 2022 повністю просрали, у результаті чого у перші ж дні вторгнення втратили без бою величезні території. Потрібно визнати, що втрачені території - це оплата за дурість 2019. Готувалися б до війни, як вимагали ті на акціях "ні капітуляції", то війни великої і не було б.
fox767676 написав:Будемо відверті - план хоч і геніальний, але до болю нагадує російський чотирирічної давності. Якби не пішло за схожим сценарієм
1 Співвідношення економік не на користь Ірану 2 Пуйло хотіло посадити СВОГО в Києві Сша/Ізраіль створюють умовди для того щоб в керівництві зявився той кого посадять в крісло іранці 3 США/Ізраїль НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ вводити війська на територію Ірану
1)Як США в рази більше рф, так Іран в рази більше України - за населенням, площею, ВВП. по ВПК взагалі на порядок більше 2)США теж хочуть посадити свого , орієнтованого на транснаціональні корпорації Можливо це Пехлеві. В них вже є досвід - у 1953 вони з британцями організували переворот коли було усунено прем'єра Мосадика, нафтова галузь була передана транснаціонадам. Крім того, вимога по демілітаризації не тільки ядерки, але й просто ракет. 3) Поки так, бо не мають змоги на експедиційні операції такого маштабу
Погані порівняння 1 Проти України -педерація десь 1 до 3 по ВВП Проти Ірану - США/Ізраїль+Саудити десь 30 600млрд США+450 млрд Ізраїль +2 600млрд Саудити проти 450 млрд Іран це вже 1 до 60 2 США не вводили війська у Венесуелу і Сірію..... І що 3 Ви порівнюєте кума пуйла медведчука чи шапкозлодія бандюковича з представником шахської сімї ? Дурне порівняння
Schmit написав:Потрібно визнати, що втрачені території - це оплата за дурість 2019.
А Крим , Донецьк та Луганськ за дурість 2014 Ви даремно весь час діалог зі мною переводите на 2019 - я голосував проти зеленського, навіть за Порошенко. Тому що фальшивий пафос стадіону 2019 зрежисован тим самим коломоєм як і кульмінація майдану 2014 у наїграній істериці парасюка (він по факту у 2019 був за зе, та і зараз)
До самой смерти он сохранял живой интерес к искусству и культуре. Он читал иностранные и иранские романы и исторические труды, смотрел мировые фильмы. Его интеллект вызывал уважение даже у оппонентов, которые признавали, что он был культурным, знающим и начитанным человеком. Критики, однако, сетовали на его жесткость, когда он отказывался позволить другим иранцам делать свой собственный культурный выбор.
взагалі стаття як на мене дуже компліментарна, але все одно ви вибірково цитуєте (що там про акценти? )
Прийшовши до влади в Тегерані, він плекав регіональних проксі, зміцнюючи угруповання бойовиків, використовуючи конфлікти і дестабілізуючи регіон в спробі стримати іноземну агресію проти Ірану. Він публічно хвалився фінансовою і військовою підтримкою ліванських, сирійських, палестинських, іракських і єменських ополчень.
з метою захисту дестабілізуємо всіх сусідів навколо - щось таке знайоме
Його правління створило прірву між режимом і громадськістю, і він все частіше уособлював собою старіючу теократію, відірвану від реальності, вперту і таку, що чинить опір значущим змінам.
й чомусь жодного слова про підприємницькі таланти - не кожен за сорок років на чолі держави зможе побудувати багатомільярдний бізнес-конгломерат. Яник може й перевершив би, але йому не дали...
Schmit написав:Потрібно визнати, що втрачені території - це оплата за дурість 2019.
А Крим , Донецьк та Луганськ за дурість 2014
Крим, Донецьк та Луганськ - за дурість 1991-2013, бо саме за правління всіх потужників тих періодів армія у 2014 "сиділа подраних кальсонах", як і в 2022 через Зе.
fox767676 написав:Ви даремно весь час діалог зі мною переводите на 2019 - я голосував проти зеленського, навіть за Порошенко. Тому що фальшивий пафос стадіону 2019 зрежисован тим самим коломоєм як і кульмінація майдану 2014 у наїграній істериці парасюка (він по факту у 2019 був за зе, та і зараз)
І все ж у 2014 народу хватило розуму не дати монобільшості парасюкам. Зрештою, яка різниця, за кого голосували ви, 2019 - це просто подія, яка відбулась і за це потрібно платити. Не за 2014, а саме за 2019.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 01 бер, 2026 23:51, всього редагувалось 1 раз.
За оцінками Пентагону, запасу міцності цього режиму під таким вогневим катком вистачить максимум на один-два тижні. Стратегія Вашингтона та Єрусалима - випалити командні пункти, залишити уряд сліпим і глухим, відрізавши інтернет, і дозволити розлюченому іранському суспільству самому розірвати ослаблену владу зсередини.
Будемо відверті - план хоч і геніальний, але до болю нагадує російський чотирирічної давності. Якби не пішло за схожим сценарієм
1. Ціна на нафту вжухххх. 2. Амуніція партнерів на БС. 3. Фокус ЗМІ, буль-буль. Що це значить? Скільки карт добавилось в незламних? А в партнерів? А що пропонував Трамп? А в Стамбулі? Так і запишем: "Абсолютний джекпот"!