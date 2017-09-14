RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16954169551695616957
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 02:29

  Shaman написав:...........
по ТББ - то ви напевне вже не пам'ятаєте - найбільша кількість жертв припало, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли - церковники, як не дивно
.........
Пам'ятаю.
А вот вы, видимо, забыли, что резня, устроенная Антоном - Руматой, никак не предотвратила и не уменьшила "кількість жертв, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли".
Вы уверены, что так же не получится в результате нынешних иранских событий?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38898
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 06:00

  andrijk777 написав:Як завжди ви(чи автор цього) видає бажане за дійсне.

Як робить автор «завжди» ви уяви не маєте.
Щодо мене, то в шапці посту я вказав .
Ви трішки наркоман?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18002
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 07:54

Hotab

Москві доведеться шукати нових посередників, що здорожчує барель настільки, що профіт від продажу прагне до нуля.


немає логіки- дорогий барель-великий профіт до рф

перформанс від США/Ізраїлю в процесі: не думаю, що США мають інтерес зруйнувати портову інфраструктуру Ірану, навіщо?
якщо вдасться змінити режим-нова влада може бути дуже лояльною до США/Ізраїлю і буде робити їм персональні дисконти на нафту як вдячність
prodigy
 
Повідомлень: 13260
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:03

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
по ТББ - то ви напевне вже не пам'ятаєте - найбільша кількість жертв припало, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли - церковники, як не дивно
.........
Пам'ятаю.
А вот вы, видимо, забыли, что резня, устроенная Антоном - Руматой, никак не предотвратила и не уменьшила "кількість жертв, коли до влади прийшли найбільш реакційні коли".
Вы уверены, что так же не получится в результате нынешних иранских событий?


ні, не думаю.
може кончать 200-300 найбільш реакційних муфтієв,
і катів які катували людей у в'язницях
prodigy
 
Повідомлень: 13260
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:05

Наступним завданням для влади США буде зміна ситуації на Кубі. Такий анонс зробив сенатор Ліндсі Грем в етері Fox News.

"Наступна на черзі Куба. Їх режим впаде. Їхні дні збігають кінця. Іранський режим ось-ось розвалиться. Капітан корабля, аятолла, мертвий як камінь", - заявив сенатор Грем.
prodigy
 
Повідомлень: 13260
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:07

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить наносити удари по країнах на Близькому Сході, які не мають відношення до бойових дій. Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, яка опублікована на сайті уряду Німеччини.

"Лідери Франції, Німеччини та Сполученого Королівства обурені невибірковими та невідповідними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, що не брали участі в початкових військових операціях США та Ізраїлю", - йдеться в заяві.

Глави держав Е3 наголосили, що "безрозсудні атаки" Ірану спрямовані проти найближчих союзників Європи і загрожують їхнім військовим і цивільному населенню в усьому регіоні.
prodigy
 
Повідомлень: 13260
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:52

  Wirująświatła написав:
Терміново! Дмітрій Мєдвєдєв заявив: якщо Ізраїль і США не перестануть бомбити Іран, то він завтра з самого ранку акцентовано займеться Фінляндією. «Гарантирую, что к полудню её уже не будет, будто и не было!», — заявив він. «Я справлюсь с этой задачей единолично! Пеняйте на себя!». — додав він.

Зображення
премиум аккаунт хостинга изображений
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18002
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:53

Черчилль на війні
Churchill at War

Списки:
Найкращі серіали 2024 року (47 місце)
Найкращі міні-серіали 2024 року (17 місце)
Найкращі військові серіали 2024 року (5 місце)
Найкращі історичні серіали 2024 року (5 місце)
Найкращі документальні серіали 2024 року (5 місце)
Найкращі біографічні серіали 2024 року (5 місце)

Ця історія переносить глядачів у вир подій, що відбуваються під час Другої світової війни. В центрі сюжету - людина, яка не лише очолила країну у найскладніший час, а й змогла об’єднати націю перед лицем небезпеки. Рішучість Черчіля, незламний характер та вміння знаходити слова підтримки стали ключовими у боротьбі за свободу. Водночас за лаштунками політики розгортаються особисті драми та складні моральні дилеми.

Сюжет розповідає про те, як головний герой веде боротьбу не тільки на політичній арені, але й у власному оточенні. Він стикається з недовірою, внутрішніми конфліктами та сумнівами, які лише додають напруги. Важливі рішення, які доводиться ухвалювати щодня, впливають на долі мільйонів людей, але він не дозволяє слабкостям взяти гору. Навіть у найтемніші моменти його віра у перемогу залишається непохитною.

Тут буде відображено, як важливою стає підтримка оточення - від найближчих людей до союзників на міжнародній арені. Попри перешкоди, наш герой знаходить спосіб надихнути інших діяти разом, навіть коли успіх здається неможливим. У важкі часи саме його лідерство стає символом надії для всіх, хто бореться за майбутнє.

https://uaserials.my/9690-cherchyll-na-viini.html
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31705
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 16954169551695616957
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 229784
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 434770
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1156483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3673)
02.03.2026 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.