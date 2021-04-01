RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 11:32

Re: Акції від Райффайзен Банк

Знижки до Дня закоханих в АТБ
https://news.finance.ua/ua/50-v-atb-ta- ... -vid-rayfu
Акція діє з 4 до 17 лютого
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:47

Re: Акції від Райффайзен Банк

-50% на «Янголи мрій» з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/50-na-yanhol ... -vid-rayfu
З 04.02.2026 по 10.03.2026
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:15

Re: Акції від Райффайзен Банк

Отримайте -5% на річну підписку Microsoft 365 з бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-5- ... -vid-rayfu
з 3 лютого до 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:21

Re: Акції від Райффайзен Банк

До -8% на Google Cloud Platform з бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-8-na-goog ... -vid-rayfu
з 3 лютого до 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:06

Re: Акції від Райффайзен Банк

Отримайте знижку 30% на оплату програми Quincefin на рік, сплачуючи карткою Visa Business та Visa Platinum Business
https://news.finance.ua/ua/30-na-oplatu ... -vid-rayfu
Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 09:41

Re: Акції від Райффайзен Банк

Отримайте пакет «Стандарт» від Lardi-Trans безкоштовно при оплаті бізнес-карткою Visa Business або Visa Platinum Business від Райфу
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-be ... ardi-trans
Діє до 31 грудня 2026
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:58

Re: Акції від Райффайзен Банк

Новий сезон — нові можливості для вашого бізнесу!
https://news.finance.ua/ua/novyy-sezon- ... -vid-rayfu
Акція діє з 01.03.2026 по 31.03.2026
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:15

Re: Акції від Райффайзен Банк

-10% на оренду робочих просторів в Regus з бізнес-картками Visa Business та Visa Platinum Business від Райфу
https://news.finance.ua/ua/10-na-orendu ... iv-v-regus
Пропозиція діє до 31 грудня 2026
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 11:06

Re: Акції від Райффайзен Банк

Спеціально для жінок, які розвивають власну справу, пропозиція від Райфу
https://news.finance.ua/ua/special-no-d ... -vid-rayfu
Акція діє з 01.03.2026 по 31.03.2026
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2278
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ПУМБ 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:49
111 120224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2026 10:36
Assistant_Portal
Акції від ТАСКОМБАНК 1 ... 8, 9, 10
Assistant_Portal » П'ят 05 січ, 2024 09:28
91 106600
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лют, 2026 16:49
Assistant_Portal
Акції від МТБ банку 1 ... 5, 6, 7
Assistant_Portal » Чет 01 кві, 2021 10:36
61 98693
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 січ, 2026 11:04
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.