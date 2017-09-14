RSS
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:26

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:й як вишенька

Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.

>>> й як вишенька

Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет? ;)
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:39

  _hunter написав:
  АндрейМ написав:
  Shaman написав:й як вишенька

Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.

>>> й як вишенька

Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет? ;)

Багато проблем, вони за рівноправ'я як АндрійМ, але рівноправногендерний донат на ПЖ кожного місяця зазнав невдачі 😅
Таке воно життя борца за свої права, коли потрібно хоч трошки допомогти ближньому, одразу в кущі. Але сумнівів і не було...
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:40

діверсіті

  _hunter написав:
  АндрейМ написав:
  Shaman написав:й як вишенька

Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.

>>> й як вишенька

Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет? ;)

будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Я щось не зрозумів
В ЄС можна знаходитись 90 днів з 180.. при чому це правило діє для всіх ( в тому числі і для США/Канади/Японії)
Більше - після оформлення спеціальних віз(посвідки на перебування)
То в чому проблема , дорослому мужику виконати це правило?
Крім ЄС є ще наприклад Турція, пожив 90 днів в ЄС, 90 в Турції....
Можна повернутись в Україну...
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:51

Qatar Energy зупиняє виробництво природного газу після іранських атак, – Аль-Джазіра.

Вони світові лідери. 20% світового морського експорту. На тлі цього ціна газу на біржі Європи перевищила $500 за даними торгів.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:53

  flyman написав:будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті

Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:55

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Я щось не зрозумів
В ЄС можна знаходитись 90 днів з 180.. ......

Становитесь в очередь - никто не понял в чем смысл той "вишенки"...
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:03

  fler написав:Немає такої проблеми, не звиздіть. Є проблема, що не хочуть захищати Україну від ворога. Ця проблема вирішується.

Так, люди не хочуть воювати і не вважають себе зобов'язаними це робити, тому і залишають країну до часу Х, коли вони підлягають мобілізації. Ось ці молоді чоловіки ногами голосують і показують, що не хочуть жити у державі, яка вигадує їм борги та обов'язки. Як саме Ви пропонуєте цю проблему "вирішувати"?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:06

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Я щось не зрозумів
В ЄС можна знаходитись 90 днів з 180.. при чому це правило діє для всіх ( в тому числі і для США/Канади/Японії)
Більше - після оформлення спеціальних віз(посвідки на перебування)
правило діє для тих хто виконує правила і не діє для тих хто не виконує. там повно нелегальних мігрантів. До євроасоціції люди просто брали туристичну візу і йшли в нікуди. То шо мішає робити так зараз?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:10

Ізраіль вбив вже 700 дітей?.. давай дочекаємось більш-менш достовірних даних. але ще раз, не пам'ятаю жодного разу, щоб ти так переймався загибеллю дітей в Україні від руських обстрілів.

й в Британії, й у Франції можливо будуть виступи засмаглих недогромадян які чомусь воліють жити в Європі, а не в себе на півдні...

в США, яким ти так захоплюєшся, антиєврейську пропаганду трохи прикрутили. в тому числі тим, що хто хоче пропагувати - велкам за межі США...
