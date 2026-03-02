Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Закономірно закінчилися оглядини житла під інвестиції подружжям наших українців. Все починалося дуже гарно: великий красивий будинок із гарною прибудинкової територією. Вторинний ринок після реконструкції, під час якої було замінено покрівлю даху та побудований паркан від сусідів. В середині приміщення виглядали досить стильно.
Я звернув увагу на великий недолік з точки зору «ЛЛЛ»: безпосередня близькість до highway 80. Це шум, який ти будеш чути все життя! Дивимося на те, на що я відразу звернув увагу: розташування. Я висловив думку, що розташування погане з поганого. https://maps.app.goo.gl/9PYBFh9jimJajY636?g_st=ic Дивимося на будинок за 312 000$. https://www.redfin.com/IA/Coralville/14 ... /109516165 Володіння таким будиночком вимагає витрат на місяць: Principal and interest $1,547; Property taxes $451; HOA dues $0; Home insurance $145.
Вчора повідомили наші люди, що оглянули, мацали, думали : НЕ СПОДОБАЛОСЯ. Будуть шукати інший. Ну і правильно: окрім всього іншого - занадто великий… Там десь 250 кв.м.
Я не розумію, як люди навіть приїхали розглядати цей будинок біля автобану. Якщо там немає захисних щитів то там шум вдень і вночі гарантований. Я навіть не їздив в Німеччині на перегляд подібних будинків. Так і казав що занадто шумне місце.
Все ещё хуже. Это не highway 80, а interstate (в старой терминологии freeway, в нашей - магистраль) 80. Highway (в новой терминологии US) - это обычная загородная дорога. Некоторые из них бывают столь тихими, что возле них можно жить.
Все ещё хуже. Это не highway 80, а interstate (в старой терминологии freeway, в нашей - магистраль) 80. Highway (в новой терминологии US) - это обычная загородная дорога. Некоторые из них бывают столь тихими, что возле них можно жить.
Это очень загруженный highway. Возле него жить нельзя.
Геніальні вище думки. Люди дивилися не один цей булинок. Вчора зупинилися на іншому площею в 160 кв. м. Ціна 280 000$. ЛЛЛ
Зробили пропозицію купівлі за 290 000$. Там як аукціон. Ввечері прийшла відмова: хтось запропонував більше і забрав. Се ля ві… А то розказують тут нам всілякі цікавинки: то ніхто житло не купує, то ніхто горілку не пʼє, то міста якісь депресивні… десь… там…
akurt написав:Нарешті отримали узгодження «Імміграційної петиції». Боротьбу вели послідовно та розумно 3,5 роки! Всі 3,5 років діяли поступово, юридично грамотно та коректно. Допомогав на території США міграційний адвокат.
Знайома так свою матір легалізувала. По часу десь приблизно так само зайняло, за все 35 штук.
15 червня 2024 року в аеропорту Анталії я проводжав в США анталійських приятелів. Вони відлітали в США за Програмою U4U. В першій родині - 3 дітей. Колишні мешканці Бучі. В другій родині - 4 дітей. Колишні мешканці Києва. Обидві родини летіли в США через Хельсінки (Фінляндія).
Перша родина мешкає зараз на сході США. Тому що раніше там оселився брат, який і зустрічав їх в аеропорту ім Кеннеді на власному авто, щоби відвезти на відстань в 106 (сто шість) миль в депресивне - оприлюднено було таку версію на цьому ресурсі - місто Філадельфія з населенням, більшим за 1 500 000 мешканців.
Друга родина прилетіла в Лос Анджелес (в рейтингу депресивних міст США є на місці 2 - населення майже 4 000 000 мешканців). Тому що там були друзі та одногрупники по університету, які змогли прийняти та допомогти влаштуватися.
Цікаво, що чоловіки і з першої, і з другої родини влаштувалися доволі скоро на роботу, яка НІЯК не була пов"язана з попередньою діяльнястю (хіба що з першої родин по суботам/неділям може підробляти за попереднім фахом). Зміна фаху/професії була суттєвою і в другому випадку для мене була зовсім дивною. Але доволі цікавою - з категорії "білих комірців".
Не лякайтеся: ніхто з них не був, і не є "ІТ-ником".
Так ось новина: станом на сьогодні обидві родини вже отримали узгодження "репароля" - та наступні 2 роки точно будуть жити та працювати в США. Обидві родини живуть в орендованому приблизно за однією ціною в 2 400 доларів на місяць.
Возможно. Для Филадельфии немного высоковато, но надо учитывать кол-во комнат и размеры дома. Или апартаменты? При этом глава семьи зарабатывает 4500-5000 долл.? Домохозяйство тратит в мес. 6000-6500? Откуда берут разницу спрашивать неприлично...