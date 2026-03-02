Додано: Пон 02 бер, 2026 10:30

Еміграція, заробітчанство



News from USA



15 червня 2024 року в аеропорту Анталії я проводжав в США анталійських приятелів.

Вони відлітали в США за Програмою U4U.

В першій родині - 3 дітей. Колишні мешканці Бучі.

В другій родині - 4 дітей. Колишні мешканці Києва.

Обидві родини летіли в США через Хельсінки (Фінляндія).



Перша родина мешкає зараз на сході США. Тому що раніше там оселився брат, який і зустрічав їх в аеропорту ім Кеннеді на власному авто, щоби відвезти на відстань в 106 (сто шість) миль в депресивне - оприлюднено було таку версію на цьому ресурсі - місто Філадельфія з населенням, більшим за 1 500 000 мешканців.



Друга родина прилетіла в Лос Анджелес (в рейтингу депресивних міст США є на місці 2 - населення майже 4 000 000 мешканців).

Тому що там були друзі та одногрупники по університету, які змогли прийняти та допомогти влаштуватися.



Цікаво, що чоловіки і з першої, і з другої родини влаштувалися доволі скоро на роботу, яка НІЯК не була пов"язана з попередньою діяльнястю (хіба що з першої родин по суботам/неділям може підробляти за попереднім фахом).

Зміна фаху/професії була суттєвою і в другому випадку для мене була зовсім дивною. Але доволі цікавою - з категорії "білих комірців".



Не лякайтеся: ніхто з них не був, і не є "ІТ-ником".



Так ось новина: станом на сьогодні обидві родини вже отримали узгодження "репароля" - та наступні 2 роки точно будуть жити та працювати в США.

Обидві родини живуть в орендованому приблизно за однією ціною в 2 400 доларів на місяць.