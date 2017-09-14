Xenon написав:- резкий рост цен на нефть и газ, (что даст возможность закрыть зияющие дыры в бюджете) - ркзкая сиена фокуса всего мира с Украины на Ближний Восток - все возможные ресурсы что были в США и Европе теперь будут приоритетно переключены от Украины - прецедент и повод для рф тыкать США носом во всяких заседаниях в ООН (ну вам же можно , нам то почему нельзя)
Украину как бы предупреждали, что надо поспешить так как намечаются события, когда будет не до нее, нет?
flyman написав:будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті
Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))
согласні на "тройнічок"?
все в шейхів нормально. Головне не тертись біля американських баз та ізраїльського посольства. А прильоти по нафтовій галузі... іще не факт що прямі втрати не покриються подорожанням. Світ не готовий жити без нафти.
Основне безпосередньо захистити об'єкти персів. Ракети Ірану скоро повністю підуть у АІ ролики )
Xenon написав:Не вдасться замінити режим в Ірані США розраховували що народ Ірану вийде і підтримає їх атаки, а виявилосявсе навпаки. Десь вже таке бцло, в 2022 році, коли думали що їх із квітами будуть зустрічати так і тут
Та нема цілі змінити режим: Трампу треба щоб Кушнер мав процент з іранської нафтової торгівлі, та й усе. Якщо дадуть достатньо високий процент - то можуть хоч Ізраїль бомбити.