Я погоджуюсь з вами, що деякі питання є непристойними: в США до таких питань в першу чергу відносяться питання про зарплатню. Я це знаю і тому не завжди можу навіть дуже гарному приятелю задавати таке питання.
Цифра, озвучена мною: 2400$ в Філадельфії є цитатою.
Як це прийнято в США чоловік в родині працює на двох роботах.
В LA може бути зовсім інший рівень цін, наприклад:
- 3500$ - це щось «середнє»;
- 5000…6000 - це щось «пристойне».
- цікаво, що верхньої межі немає: чоловік з родини 2 мені сказав, що бачив житло по 20 000 - 50 000 - 100 000$ на місяць.
Багата країна, населена багатими людьми…
Це пояснює те, чому саме туди намагалися попасти та попадали мільйони іноземців, з якими зараз бореться Трамп.