Додано: Вів 03 бер, 2026 01:26

Shaman написав:

https://t.me/babchenko77/13859

Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.

Ваш Дед. ЛАД так переймається, що ніхто не критикує Трампа. тримай - "в обе руки"

лично о вас

Краткое содержание

- Хасан Хомейни известен тем, что призывает к реформам.

- Внук основателя никогда не занимал государственных должностей.

- Хомейни — священнослужитель среднего ранга, выполняющий церемониальные функции.

- Некоторые политики видят в нем соперника для кандидатов с жесткой позицией.

Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен.В общем, всё правильно написал. Возможно, есть какие-то мелкие неточности, но суть верна.Но где это я "переймався, що ніхто не критикує Трампа"?Я писал. Ну и есть здесь ещё пара-тройка людей.Вы лично глухо, одним словом признали, что нападение на Иран незаконно. Но при этом вполне оправдываете и одобряете его.И я не говорил, что для удаления постов вам надо "клацнути пальцями". Для этого порой достаточно написать жалобу. Есть тут особо бдительные люди, с которыми модераторы не хотят связываться. Так удалили посты"а и мой, а второй мой пост отредактировали так, что непонятно, к чему он. Хотя мы с ним обменялись парой вполне дружелюбных постов без какой-то политики и/или взаимных наездов.А по вопросу смены режима в Иране интересная заметка. Оказывается, внук Хомейни рассматривается как человек, могущий сыграть важную роль в обсуждениях духовенства, которые определят, кто заменит аятоллу Али Хаменеи на посту Верховного лидера. Или даже возможный кандидат на роль нового лидера (хотя, судя по статье, на мой взгляд, крайне маловероятно).Тем не менее, посмотрите, что представляет собой "относительно умеренный политик" и где-то даже реформатор.Будет ли при таких условиях новый режим заметно лучше, сильно сомневаюсь.Да, и разговоры Трампа, что вопрос с Ираном будет решён за несколько дней, теперь уже "не больше 4 недель", напоминают "мир в Украине на следующий день после избрания", потом "за год", сегодня "дедлайн до лета"...P.s. Да, вопрос "щодо підприємницького таланту" аятоллы Хаменеи меня лично вообще не интересует. С этим пусть разбираются иранцы. Мне от его "підприємницького таланту" ни холодно, ни эарко.