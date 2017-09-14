RSS
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 23:16

8)

🗣 Усик заявив, що піде у президенти: Я ще пару років планую побоксувати. А потім є такі плани – попрацювати на державу. Я нижче, ніж президент, нікуди не збираюся йти
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 23:34
Xenon

  Xenon написав:8)

🗣 Усик заявив, що піде у президенти: Я ще пару років планую побоксувати. А потім є такі плани – попрацювати на державу. Я нижче, ніж президент, нікуди не збираюся йти

Хай уже й вище йде, навіщо себе стримувати
The_Rebel
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 23:43
flyman

БТС: Каспійський паперовий тигр

БТС: Каспійський паперовий тигр
flyman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 01:26
ЛАД

  Shaman написав:ЛАД так переймається, що ніхто не критикує Трампа. тримай - "в обе руки"
https://t.me/babchenko77/13859
Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.
...............
Ваш Дед.
Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен.
В общем, всё правильно написал. Возможно, есть какие-то мелкие неточности, но суть верна.

Но где это я "переймався, що ніхто не критикує Трампа"?
Я писал лично о вас. Ну и есть здесь ещё пара-тройка людей.
Вы лично глухо, одним словом признали, что нападение на Иран незаконно. Но при этом вполне оправдываете и одобряете его.

И я не говорил, что для удаления постов вам надо "клацнути пальцями". Для этого порой достаточно написать жалобу. Есть тут особо бдительные люди, с которыми модераторы не хотят связываться. Так удалили посты Hotab"а и мой, а второй мой пост отредактировали так, что непонятно, к чему он. Хотя мы с ним обменялись парой вполне дружелюбных постов без какой-то политики и/или взаимных наездов.

А по вопросу смены режима в Иране интересная заметка - Смерть Хаменеи выводит на первый план внука Хомейни.. Оказывается, внук Хомейни рассматривается как человек, могущий сыграть важную роль в обсуждениях духовенства, которые определят, кто заменит аятоллу Али Хаменеи на посту Верховного лидера. Или даже возможный кандидат на роль нового лидера (хотя, судя по статье, на мой взгляд, крайне маловероятно).
Тем не менее, посмотрите, что представляет собой "относительно умеренный политик" и где-то даже реформатор.
Краткое содержание
- Хасан Хомейни известен тем, что призывает к реформам.
- Внук основателя никогда не занимал государственных должностей.
- Хомейни — священнослужитель среднего ранга, выполняющий церемониальные функции.
- Некоторые политики видят в нем соперника для кандидатов с жесткой позицией.
Будет ли при таких условиях новый режим заметно лучше, сильно сомневаюсь.

Да, и разговоры Трампа, что вопрос с Ираном будет решён за несколько дней, теперь уже "не больше 4 недель", напоминают "мир в Украине на следующий день после избрания", потом "за год", сегодня "дедлайн до лета"...

P.s. Да, вопрос "щодо підприємницького таланту" аятоллы Хаменеи меня лично вообще не интересует. С этим пусть разбираются иранцы. Мне от его "підприємницького таланту" ни холодно, ни эарко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 бер, 2026 02:19
ЛАД
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 02:11
ЛАД

  flyman написав:БТС: Каспійський паперовий тигр
........
Я бы не торопился так утверждать.
Краткое содержание
- Катар приостанавливает добычу сжиженного природного газа и сопутствующих товаров.
- Источник сообщает, что беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод Aramco в Рас-Тануре.
- Крупные израильские газовые месторождения, включая Левиафан, выведены из эксплуатации.
- В Иракском Курдистане практически полностью прекратилось производство.
- Меры предосторожности при закрытии предприятий
......
Цены на природный газ резко выросли, при этом эталонная европейская цена, голландский контракт на поставку газа в ближайшем месяце на хабе TTF, подорожала на 46% по состоянию на 14:26 GMT
https://www.reuters.com/business/energy/saudi-aramco-shuts-ras-tanura-refinery-after-drone-strike-source-says-2026-03-02/
Хорошо, конечно, что сегодня 3 марта, а не 3 января, но март тоже бывает достаточно холодный.
А, вообще, советую прочитать всю заметку.
На фоне возможных последствий для мировой экономики в случае дальнейшей эскалации война в Украине может оказаться мелочью местного значения.
США может оказаться в крупном выигрыше. Китай, скорее всего, не особо пострадает. А вот Европа...
В итоге весь мир может переформатироваться.
Ну ладно, не хочу играть роль Иоанна Богослова. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 06:16
Banderlog

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Войны заканчиваются не только линиями прекращения огня, но и счетами, которые приходится оплачивать десятилетиями. Разрушенная инфраструктура, демографические провалы, долговая нагрузка и институциональная слабость становятся не менее серьёзным испытанием, чем сама военная фаза. В этом смысле вопрос восстановления не бухгалтерия, а проверка политической воли и стратегического расчёта.
Объём потребностей Украины на восстановление оценивается Всемирным банком в 524 миллиарда долларов в течение ближайшего десятилетия, а это около трёх довоенных ВВП страны. Крупнейшие статьи: жильё (33%), транспорт (21%) и энергетика (12%). Параллельно Украина остаётся в состоянии глубокой финансовой зависимости: дефицит бюджета превышает 20% ВВП, госдолг, по прогнозам МВФ, может превысить 130% ВВП к 2026 году, а дефицит текущего счёта около 14%. Материал подчёркивает, что даже при формальной «посильности» расходов для ЕС (0,3–0,4% совокупного ВВП союза в 2026–2027 годах) ключевым условием остаётся устойчивый мир и долгосрочные гарантии безопасности: без них частные инвестиции не придут.

Философски это конфликт между стратегией и реальностью. Запад заинтересован в экономически устойчивой Украине как буфере и партнёре. Однако восстановление не просто поток грантов и кредитов, а создание среды, где капитал чувствует себя защищённым. Международный опыт показывает: чем дольше длится конфликт, тем ниже вероятность массового возвращения беженцев и тем сложнее перезапуск экономики. Без институциональных реформ и ясной архитектуры безопасности восстановление рискует превратиться в бесконечный режим поддержки, а не в точку роста.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 06:59
flyman

шиіти vs суніти

  ЛАД написав:
  Shaman написав:ЛАД так переймається, що ніхто не критикує Трампа. тримай - "в обе руки"
https://t.me/babchenko77/13859
Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.
...............
Ваш Дед.
Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен.
В общем, всё правильно написал. Возможно, есть какие-то мелкие неточности, но суть верна.

Но где это я "переймався, що ніхто не критикує Трампа"?
Я писал лично о вас. Ну и есть здесь ещё пара-тройка людей.
Вы лично глухо, одним словом признали, что нападение на Иран незаконно. Но при этом вполне оправдываете и одобряете его.

И я не говорил, что для удаления постов вам надо "клацнути пальцями". Для этого порой достаточно написать жалобу. Есть тут особо бдительные люди, с которыми модераторы не хотят связываться. Так удалили посты Hotab"а и мой, а второй мой пост отредактировали так, что непонятно, к чему он. Хотя мы с ним обменялись парой вполне дружелюбных постов без какой-то политики и/или взаимных наездов.

А по вопросу смены режима в Иране интересная заметка - Смерть Хаменеи выводит на первый план внука Хомейни.. Оказывается, внук Хомейни рассматривается как человек, могущий сыграть важную роль в обсуждениях духовенства, которые определят, кто заменит аятоллу Али Хаменеи на посту Верховного лидера. Или даже возможный кандидат на роль нового лидера (хотя, судя по статье, на мой взгляд, крайне маловероятно).
Тем не менее, посмотрите, что представляет собой "относительно умеренный политик" и где-то даже реформатор.
Краткое содержание
- Хасан Хомейни известен тем, что призывает к реформам.
- Внук основателя никогда не занимал государственных должностей.
- Хомейни — священнослужитель среднего ранга, выполняющий церемониальные функции.
- Некоторые политики видят в нем соперника для кандидатов с жесткой позицией.
Будет ли при таких условиях новый режим заметно лучше, сильно сомневаюсь.

Да, и разговоры Трампа, что вопрос с Ираном будет решён за несколько дней, теперь уже "не больше 4 недель", напоминают "мир в Украине на следующий день после избрания", потом "за год", сегодня "дедлайн до лета"...

P.s. Да, вопрос "щодо підприємницького таланту" аятоллы Хаменеи меня лично вообще не интересует. С этим пусть разбираются иранцы. Мне от его "підприємницького таланту" ни холодно, ни эарко.

у шиітів духовним лідером може бути тільки нащадок засновника ісламу, в цьому основна різниця від сунітів
flyman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 07:02
flyman

бо фортеця

  Banderlog написав:Войны заканчиваются не только линиями прекращения огня, но и счетами, которые приходится оплачивать десятилетиями. Разрушенная инфраструктура, демографические провалы, долговая нагрузка и институциональная слабость становятся не менее серьёзным испытанием, чем сама военная фаза. В этом смысле вопрос восстановления не бухгалтерия, а проверка политической воли и стратегического расчёта.
Объём потребностей Украины на восстановление оценивается Всемирным банком в 524 миллиарда долларов в течение ближайшего десятилетия, а это около трёх довоенных ВВП страны. Крупнейшие статьи: жильё (33%), транспорт (21%) и энергетика (12%). Параллельно Украина остаётся в состоянии глубокой финансовой зависимости: дефицит бюджета превышает 20% ВВП, госдолг, по прогнозам МВФ, может превысить 130% ВВП к 2026 году, а дефицит текущего счёта около 14%. Материал подчёркивает, что даже при формальной «посильности» расходов для ЕС (0,3–0,4% совокупного ВВП союза в 2026–2027 годах) ключевым условием остаётся устойчивый мир и долгосрочные гарантии безопасности: без них частные инвестиции не придут.

Философски это конфликт между стратегией и реальностью. Запад заинтересован в экономически устойчивой Украине как буфере и партнёре. Однако восстановление не просто поток грантов и кредитов, а создание среды, где капитал чувствует себя защищённым. Международный опыт показывает: чем дольше длится конфликт, тем ниже вероятность массового возвращения беженцев и тем сложнее перезапуск экономики. Без институциональных реформ и ясной архитектуры безопасности восстановление рискует превратиться в бесконечный режим поддержки, а не в точку роста.

бо фортеця
flyman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 07:09
Hotab

Цитувати простирадло, щоб написати дурь. В цьому весь Флайм

  flyman написав:у шиітів духовним лідером може бути тільки нащадок засновника ісламу, в цьому основна різниця від сунітів



Алі Хаменеї (верховний лідер Ірану) — не вважається нащадком пророка.
Алі аль-Сістані (великий аятола, Ірак) — за походженням перс, не позиціонується як сейїд.
Сучасні керівники (аятоли, рахбари) — це релігійні правознавці. Для цієї ролі походження від пророка не є обов’язковим.

Тобто сьогодні більшість фактичних духовних і політичних керівників шиїтів — не нащадки пророка, і це не суперечить їхній богословській системі.
Hotab
