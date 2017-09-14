RSS
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 07:21

Заносьте Соскіна (Ночкіна), без них не розібратись

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:у шиітів духовним лідером може бути тільки нащадок засновника ісламу, в цьому основна різниця від сунітів



Алі Хаменеї (верховний лідер Ірану) — не вважається нащадком пророка.
Алі аль-Сістані (великий аятола, Ірак) — за походженням перс, не позиціонується як сейїд.
Сучасні керівники (аятоли, рахбари) — це релігійні правознавці. Для цієї ролі походження від пророка не є обов’язковим.

Тобто сьогодні більшість фактичних духовних і політичних керівників шиїтів — не нащадки пророка, і це не суперечить їхній богословській системі.


Огляд від ШІ
Основна різниця між сунітами та шиїтами полягає у питанні спадкоємності влади після пророка Мухаммеда: суніти вважають, що лідером має бути обраний найбільш гідний (халіф), а шиїти переконані, що влада має належати лише прямим нащадкам Мухаммеда через імама Алі. Суніти (близько 85-90% мусульман) спираються на Коран та Сунну, тоді як шиїти надають перевагу вченню про імамат.



Відповідь від ШІ.


У сучасному шиїтському світі (наприклад, в Ірані) найвищі духовні авторитети — аятоли — не обов’язково є нащадками пророка.
Але вони не вважаються імамами.
Імами — це історичні 12 осіб (у дванадцятників), останній із яких, за віруванням, перебуває в прихованні.
• У різних гілках шиїзму (зейдити, ісмаїліти) є свої нюанси щодо імамів.



Отже

Твердження правильне, якщо говорити саме про вчення шиїтів про імамат.
Але не зовсім коректно формулювати це як “духовним лідером може бути тільки нащадок пророка” в сучасному сенсі, бо сьогоднішні релігійні керівники у шиїтів не обов’язково мають таке походження.




Якщо говорити про сучасних шиїтських релігійних керівників, то більшість із них не мають підтвердженого походження від пророка Мухаммада (тобто не є сейїдами).

Приклади

Іран
• Алі Хаменеї (верховний лідер Ірану) — не вважається нащадком пророка.
• Алі аль-Сістані (великий аятола, Ірак) — за походженням перс, не позиціонується як сейїд.

Ірак
• Муктада ас-Садр — навпаки, вважається нащадком пророка (родина ас-Садрів має статус сейїдів).

Ліван
• Лідери «Хезболли» (наприклад, Хасан Насралла) не заявляють про лінію прямого походження від пророка.



Важливо розрізняти
• Імами у шиїтській теології — це історичні постаті з роду Алі та Фатіми.
• Сучасні керівники (аятоли, рахбари) — це релігійні правознавці. Для цієї ролі походження від пророка не є обов’язковим.

Тобто сьогодні більшість фактичних духовних і політичних керівників шиїтів — не нащадки пророка, і це не суперечить їхній богословській системі.



Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Войны заканчиваются не только линиями прекращения огня, но и счетами, которые приходится оплачивать десятилетиями.


Я в детстве гуляя по паркам иногда боялся вправ-влево свернуть - вдруг бомба со времен ВОВ ? А теперь как в кинвском гидропарке купаться или на яхте плавать - вдруг шахед какой затонувший ?
Да и явление, когда вроде бы успешные люди возднем и пост.совке стремились на Запад, хотя и тут вроде возможностей безмерянно открывавалось , я думаю связан в т.ч. и с памятью о невеселых временах полных лишений 30-40х годов.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 09:03

  Hotab написав:
  flyman написав:Огляд від ШІ
...

Відповідь від ШІ.
...

з появою ШІ дискусії вийшли на новий рівень :D скоро ШІ впаде в шизофренію через розмови сам з собою :lol:
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 09:21

  ЛАД написав:
  Shaman написав:ЛАД так переймається, що ніхто не критикує Трампа. тримай - "в обе руки"
https://t.me/babchenko77/13859
Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.
...............
Ваш Дед.
Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен.
В общем, всё правильно написал. Возможно, есть какие-то мелкие неточности, но суть верна.
дрібні нестиковки - це його повне неприйняття тоталітарних режимів взагалі та на Раші конкретно. Русофоб. Незважаючи на всі особисті перепони зі сторони України - продовжує постійно перевозити волонтерські конвої до України. робить все правильно. але ЛАДу чомусь не подобається ;)
Но где это я "переймався, що ніхто не критикує Трампа"?
Я писал лично о вас. Ну и есть здесь ещё пара-тройка людей.
Вы лично глухо, одним словом признали, что нападение на Иран незаконно. Но при этом вполне оправдываете и одобряете его.
я написав, що це незаконно. ви один словом назвали режим реакційним - а до того на півсторінки його описували. дуже значна критика реально тоталітарного, можна сказати людожерського режиму...

дивиться ЛАД, зараз йде війна. тому наша головна мета - зупинити її гарячу фазу. й все, що послаблює нашого ворога - я підтримую. нагадаю, скільки людей загинуло саме від іранських шахедів? а вони в цей час клеїли дурня? а тепер хтось очікує співчуття? смішно.

моя думка, що загальний результат цих подій - на нашу користь. багато років тоталітарні режими порушували правила, а потім робили круглі очі - єто не ми, а докажіть. тепер США, не ховаючись, демонструє - без правил значить без правил. й очікувано вереск - "а нас за что?". загалом це несе ризики світовій безпеці, але гадаю після найбільш одіозних режимів США зупиниться, й ми повернемося до нових правил. бо я зараз не бачу, які можуть бути правила, коли один з агресорів - а саме Раша - постійний член Совбезу ООН. а другий готує свою СВО.
И я не говорил, что для удаления постов вам надо "клацнути пальцями". Для этого порой достаточно написать жалобу. Есть тут особо бдительные люди, с которыми модераторы не хотят связываться. Так удалили посты Hotab"а и мой, а второй мой пост отредактировали так, что непонятно, к чему он. Хотя мы с ним обменялись парой вполне дружелюбных постов без какой-то политики и/или взаимных наездов.
...

з приводу скарг - це вам до хунтера, він розповість, як треба скаржитись, поділиться досвідом. я прихильник руського вислову - "...дабы дурь каждого видна была" 8)
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 09:31

Тим часом бензин в Україні +2грн за добу :(
І це тільки початок...
