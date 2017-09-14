RSS
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:53

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:Тим часом бензин в Україні +2грн за добу :(
І це тільки початок...

Бензин - то такэ. Тут газ по всей Европе в рост пошел - как бы Ямал распечатать не решили...

й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати... :lol:

Наш газопровод работал без всякого перемирия вполне официально до 01.01.2025, т.е почти 3 года во время войны.
Если Европе сильно припечёт, то заработает снова.
И все повреждения чудесным образом исчезнут.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:02

  Xenon написав:
Вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, – Зеленський.
корочє він хоче ще воювати і призедендствувати 4 роки.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:07

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Бензин - то такэ. Тут газ по всей Европе в рост пошел - как бы Ямал распечатать не решили...

й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати... :lol:

Наш газопровод работал без всякого перемирия вполне официально до 01.01.2025, т.е почти 3 года во время войны.
Если Европе сильно припечёт, то заработает снова.
И все повреждения чудесным образом исчезнут.

на північному теж щезнуть?..

відновлять постачання газу - так й ми поповнимо свої запаси. можна шукати лише негаразди, а можна - можливості. чим ми й відрізняємось...
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:08

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
Вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, – Зеленський.
корочє він хоче ще воювати і призедендствувати 4 роки.

не надійся :lol:
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:11

  ЛАД написав:
  Shaman написав:ЛАД так переймається, що ніхто не критикує Трампа. тримай - "в обе руки"
https://t.me/babchenko77/13859
Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.
...............
Ваш Дед.
Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен.
В общем, всё правильно написал. Возможно, есть какие-то мелкие неточности, но суть верна.
...

а взагалі ЛАД "вода камен точит". ви головне притримуйтесь своєї думки, що треба слухати різні думки, а значить треба слухати й проукраїнських блогерів, а не лише антиукраїнських 8)

ось тут певна розкладка складного клубку інтересів у Перській затоці
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:25

Пока что цена за 2 дня цена на брент выросла с примерно 72 до 82,08 долл, WTI 75,35 долл, а евро упал с 1,18 до 1,16 долл.
Зато гривня держится почти непоколебимо. "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.03.2026" - 43,40.
Кстати,по данным https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2026-02/ я как-то не вижу цены 40 долл за уралс, о которой здесь периодически сообщают и на её основе рассуждают, что у РФ исчезли нефтяные доходы.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:41

шо не надійся?
Зеленський ж мир не підпише
і сказав що виборів не буде поки він не підпише мир.
Все, коло замкнуте. Спочатку воюєм поки не завершиться презедентство трампа а потім ждем поки Україну знову озброять проводим тотальну мобілізацію і іще мінімум рік воюєм доки не вийдем на кордони 1991 року. Це оптимістичний сценарій влади. Якщо в тебе є інший то розказуй, послухаєм.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:46

  Banderlog написав:
Shaman
шо не надійся?
Зеленський ж мир не підпише
і сказав що виборів не буде поки він не підпише мир.
Все, коло замкнуте. Спочатку воюєм поки не завершиться презедентство трампа а потім ждем поки Україну знову озброять проводим тотальну мобілізацію і іще мінімум рік воюєм доки не вийдем на кордони 1991 року. Це оптимістичний сценарій влади. Якщо в тебе є інший то розказуй, послухаєм.

зеленский на мир не влияет. Если трамп на встрече с пу не смог договориться, то зеля тем более не сможет. Поэтому делать вывод что зеленский хочет или не хочет воевать сильное преувеличение его возможностей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 03 бер, 2026 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:47

  Banderlog написав:
Shaman
шо не надійся?
Зеленський ж мир не підпише
і сказав що виборів не буде поки він не підпише мир.
Все, коло замкнуте. Спочатку воюєм поки не завершиться презедентство трампа а потім ждем поки Україну знову озброять проводим тотальну мобілізацію і іще мінімум рік воюєм доки не вийдем на кордони 1991 року. Це оптимістичний сценарій влади. Якщо в тебе є інший то розказуй, послухаєм.

оце твоє хибне припущення.

а навіщо тобі щось розповідати? "кожному по вірі його" ;)
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Бензин - то такэ. Тут газ по всей Европе в рост пошел - как бы Ямал распечатать не решили...

й як же цей газ до Європи доставлять? може по Північному потоку? ні?? може через Україну??? так це ж доведеться перемир'я укладати... :lol:

Наш газопровод работал без всякого перемирия вполне официально до 01.01.2025, т.е почти 3 года во время войны.
Если Европе сильно припечёт, то заработает снова.
И все повреждения чудесным образом исчезнут.

Это да. Но на случай если совсем уж упрется - я Ямал и вспомнил...
