Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:29

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:зеленский на мир не влияет.

а хто вліяє ? Папа римський? Митрополит Онуфрій якого зеля позбавив громадянства?
Може глава остатків ригів
Бойко?
За мир в Україні відповідальний Зеленський лічно.

Виталий, конечно, немного увлёкся - от Зеленского всё же зависит.
Но заставить его (а в его лице Украину) подписать мир достаточно легко. Если остановить или хотя бы заметно ограничить военную и финансовую поддержку Украины, то самые незламные незламники согласятся на что угодно, просто не смогут воевать. Разве что лопатами Кулебы. Но это недолго.
В конце концов, мир могут подписать и без Украины, как было с Южной Кореей.
ЛАД

 




 

 



Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:30

  Banderlog написав:
  Xenon написав:
Вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, – Зеленський.
корочє він хоче ще воювати і призедендствувати 4 роки.

Ви бачили офіційний аккаунт Моссаду вчора? Він таємний агент світової, правлячої ложи )))
stm

 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:41

  Xenon написав:
Вибори відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, – Зеленський.

Менше, ніж два тижні тому заявляв, що вибори можливі у разі двомісячного перемир'я. "Дайте нам сісфаєр на два місяці..."
Круть-верть, лиш би...
Schmit
 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:51

ну що скажуть патріоти які вболівають за "рудого довбня маразматичного" ?

▪️Ціна нафти Brent на лондонській біржі перевищила $83 за барель уперше з липня 2024 року.
▪️біржові ціни на газ у Європі зростають більш ніж на 35% — піднялися вище $730 за тисячу кубометрів.
▪️Індія каже, що розглядає збільшення закупівель нафти у рф на тлі війни на Близькому Сході.
❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані
Xenon
 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:59

Поясніть хтось цим ненормальним американцям, ізраїльтянам та іранцям що справжня екзестинційна війна це коли 4 роки кошмарять ракетами пересічних та влаштовують блекаути в Харкові та Белгороді. А генералів та політичних лідерів не вбивають у перші ж дні, а почесно списують послами у Лондони та Мальдіви. А то придумали собі полювання на військово-політичне керівництво з перших днів.. в той час як цивільні прохлаждаються, і навіть кордони ніхто не закрив. ТЦК на них нема, чесне слово
Letusrock
 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:01

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:зеленский на мир не влияет.

а хто вліяє ? Папа римський? Митрополит Онуфрій якого зеля позбавив громадянства?
Може глава остатків ригів
Бойко?
За мир в Україні відповідальний Зеленський лічно.

Виталий, конечно, немного увлёкся - от Зеленского всё же зависит.
Но заставить его (а в его лице Украину) подписать мир достаточно легко. Если остановить или хотя бы заметно ограничить военную и финансовую поддержку Украины, то самые незламные незламники согласятся на что угодно, просто не смогут воевать. Разве что лопатами Кулебы. Но это недолго.
В конце концов, мир могут подписать и без Украины, как было с Южной Кореей.

а деякі зрадофіли готові здатися за будь-яких умов - бо надіються, що за руський язик їх будуть бити не дуже сильно...

щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги... або гадає, що всі такі, як він ;)
Shaman

 




 

 



Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:05

  Letusrock написав:Поясніть хтось цим ненормальним американцям, ізраїльтянам та іранцям що справжня екзестинційна війна це коли 4 роки кошмарять ракетами пересічних та влаштовують блекаути в Харкові та Белгороді. А генералів та політичних лідерів не вбивають у перші ж дні, а почесно списують послами у Лондони та Мальдіви. А то придумали собі полювання на військово-політичне керівництво з перших днів.. в той час як цивільні прохлаждаються, і навіть кордони ніхто не закрив. ТЦК на них нема, чесне слово

а куди ж цивільні з Ірану поїдуть? в Пакистан? в Туреччину? може на Рашу попливуть? хіба що в Азербайджан, й то не всіх приймуть. важкувато шиїтам в оточенні сунітів...

й головне, там цивільним нема за що за владу помирати...
Shaman

 




 

 



Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги..
і хто це буде воювати як УПА, "ти штолі"? Незламна писанина від того, хто зараз навіть в тил бухгалтером нехоче йти...
Отямтесь вже нарешті, "астанавітєсь"(с)
Letusrock
 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:07

  Xenon написав:ну що скажуть патріоти які вболівають за "рудого довбня маразматичного" ?

▪️Ціна нафти Brent на лондонській біржі перевищила $83 за барель уперше з липня 2024 року.
▪️біржові ціни на газ у Європі зростають більш ніж на 35% — піднялися вище $730 за тисячу кубометрів.
▪️Індія каже, що розглядає збільшення закупівель нафти у рф на тлі війни на Близькому Сході.
❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані


Так он по-хорошему предупреждал что окно переговоров вот-вот закроется
США сами экспортер энергоресурсов, вопрос насколько вообще европейцы способны алекватно оценивать ситуацию
20-25 лет назад еще что-то кумекали
fox767676
fox767676

 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:09

  Letusrock написав:
  Shaman написав:щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги..
і хто це буде воювати як УПА, "ти штолі"? Незламна писанина від того, хто зараз навіть в тил бухгалтером нехоче йти...
Отямтесь вже нарешті, "астанавітєсь"(с)

ти точно не будеш - ти й за себе не будеш. "не бей, лучше обоссы" - это ж твой лозунг :lol:
Shaman

 




 

 



