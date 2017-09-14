RSS
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:56

тем временем на заправка Украины началась паника...

95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 15:57

  Banderlog написав:[
Якось нє. Капелан це такий ж замполіт тільки в рясі. В бригаді звання майора, командує 2 сержантами. Основна задача моніторить моральний дух і доповідати наверх )



Зображення
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:11

  Xenon написав:тем временем на заправка Украины началась паника...

95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет
Від того що постійно алярм кричиш - ти отримуєш задоволення чи є ще якісь плюшки?
Для інших
В ціні бензину - ціна нафти менша 50%.....
Тобто якщо було 60 доларів-стало 80 доларів
То це максимум +15% в ціні бензину...
Тобто
Те що коштувало 60 - стане коштувати 69... максимум, це при умові що ціна залишиться
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:14

  budivelnik написав:
  Xenon написав:тем временем на заправка Украины началась паника...

95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет
Від того що постійно алярм кричиш - ти отримуєш задоволення чи є ще якісь плюшки?
Для інших
В ціні бензину - ціна нафти менша 50%.....
Тобто якщо було 60 доларів-стало 80 доларів
То це максимум +15% в ціні бензину...
Тобто
Те що коштувало 60 - стане коштувати 69... максимум, це при умові що ціна залишиться

в ціні бензину - ціна його наявності в принципі! (якщо не буде поставок, а зараз майже весь бензин ми отримуємо з Європи) то буде до дупи скільки там нафти в ціні переробки
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:20

  Xenon написав:тем временем на заправка Украины началась паника...

всегда этот подход удивлял: ну ок, сэкономит человек на одном баке. Ладно - канистрами еще два наберет. А потом что? - не заправляться по новым ценам? 🤔
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хантер вибірково читає? Написали ж, що
1. Бояться дефіциту , тому набирають
2. Зростання не вічне, хочуть пережити пікову ціну з старими запасами по низьким цінам.
Може вивчив німецьку, а українську забув?
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:36

  Shaman написав:
краще кажи, де твої святі отці? чого їх немає в армії?..

З тих ж причин чого нема тебе, ухиляються.
Декого правда мобілізували бо упц на відміну від інших конфесій, тцк мобілізує.
Мож пора й тобі повоювати за революцію та режим зеленського?
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:40

  Xenon написав:тем временем на заправка Украины началась паника...

95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет


Не заметил паники на заправках сегодня

по 72 разве что на ОККО и пульс

UPG - 66 обычный
Б(Д)РСМ - по 57 обычный и есть в наличии

Это по ситуации на сегодня

PS. я утром заправился по 60 на ultra
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:48

  Hotab написав:Хантер вибірково читає? Написали ж, що
1. Бояться дефіциту , тому набирають
2. Зростання не вічне, хочуть пережити пікову ціну з старими запасами по низьким цінам.

1. Ещё раз: дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?
2. Аналогично: ну просидят они месяц на запасах. Потом что?
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 16:53

  pesikot написав:
  Xenon написав:тем временем на заправка Украины началась паника...

95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет


Не заметил паники на заправках сегодня

по 72 разве что на ОККО и пульс

UPG - 66 обычный
Б(Д)РСМ - по 57 обычный и есть в наличии

Это по ситуации на сегодня

PS. я утром заправился по 60 на ultra


на ОККО та інших може бути дисконт 3-8 грн на літрі, нема куди панікувати, гривня знецінилась на стільки що +-10 грн вже всім пофіг... 8)

приблизно як з долларом на табло в обмінці та по сайту після дзвінка... :roll:
