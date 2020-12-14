RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Пон 02 бер, 2026 14:57

  NatiK написав:
  Hotab написав:Опалення повернули майже всім (у мене не вимикалось).

У Києві без опалення залишаються понад 1000 будинків – КМВА

Станом на 2 березня у Києві теплопостачання відсутнє у 1126 будинках.
Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна".
Близько 900 з цих будинків – на лівому березі столиці. Вони відключені через зупинку об'єкта критичної інфрастуктури, який подавав до них тепло.

https://epravda.com.ua/energetika/u-kiy ... nya-818584



Їм вже треба починати думати де зимувати наступного року... :(
1
Пон 02 бер, 2026 15:03

  Sandor написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.

А на правому березі нічого цікавого немає?

Голосіївський 75 куе М. Васильківська і Вавілових Ковальська.
Варшавський - перегрітий.
Вів 03 бер, 2026 09:49

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.


Так сейчас не до недвиги обічному смертному.
Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное.
Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет.
Играть на таком тонком рінке могут не только лишь все.
Что у данной прослойки на уме я не представляю.

Вы не то, что далеки от реальности, вы от неё просто оторваны.
Люди продают и покупают.
и представьте себе, цены не падают, а растут.

я даже не давал объяву, рылы нашли очередного чиновника, который прислал секретаршу с задатком
Вів 03 бер, 2026 10:04

  Хомякоид написав: Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное.
Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет.

  Бетон написав:я даже не давал объяву, рылы нашли очередного чиновника, который прислал секретаршу с задатком

А що тут не так, все сходиться.
Вів 03 бер, 2026 11:54

Чекаємо від -40% до -20% в 2027-2030 році?
По 2026 року -10% точно. Вже в Польщі, Канаді нерухомість дешевшає! Це вже глобальний тренд.
Вів 03 бер, 2026 12:09

  tobias написав:Чекаємо від -40% до -20% в 2027-2030 році?
По 2026 року -10% точно. Вже в Польщі, Канаді нерухомість дешевшає! Це вже глобальний тренд.

В Києві нерухомість - лише дорожчає! 35 років безперервного дАражаю
Вів 03 бер, 2026 14:59

  tobias написав:Чекаємо від -40% до -20% в 2027-2030 році?
По 2026 року -10% точно. Вже в Польщі, Канаді нерухомість дешевшає! Це вже глобальний тренд.


В Польше на 27 год 42м2 уже больше 700 тысяч злотых.
Вів 03 бер, 2026 15:20

  Striker написав:
  Хомякоид написав: Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное.
Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет.

  Бетон написав:я даже не давал объяву, рылы нашли очередного чиновника, который прислал секретаршу с задатком

А що тут не так, все сходиться.

Щоб отримати знижку 2% треба показати довідку з роботи МВС, СБУ або прокуратури. Мені от просто цікаво, чим ці особи заслуговують на неї. Не медики, не вчені, не спортсмени, не інденери.
Мвс, прокуратура
Вів 03 бер, 2026 15:22

  Бетон написав:
  Striker написав:
  Хомякоид написав: Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное.
Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет.

  Бетон написав:я даже не давал объяву, рылы нашли очередного чиновника, который прислал секретаршу с задатком

А що тут не так, все сходиться.

Щоб отримати знижку 2% треба показати довідку з роботи МВС, СБУ або прокуратури. Мені от просто цікаво, чим ці особи заслуговують на неї. Не медики, не вчені, не спортсмени, не інденери.
Мвс, прокуратура

Про яку знижку мова?
Вів 03 бер, 2026 16:40

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Хомякоид написав: Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное.
Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет.

  Бетон написав:я даже не давал объяву, рылы нашли очередного чиновника, который прислал секретаршу с задатком
А що тут не так, все сходиться.

Щоб отримати знижку 2% треба показати довідку з роботи МВС, СБУ або прокуратури. Мені от просто цікаво, чим ці особи заслуговують на неї. Не медики, не вчені, не спортсмени, не інденери.
Мвс, прокуратура

Про яку знижку мова?

Знижку у відділі продаж
