Banderlog написав:а що ж твої підпільники не в зсу за 4 роки?
Ти хочеш розвести срач? Для срачистів - пояснюю 1 В підпіллі ОСНОВНА маса населення була непризивного віку ( молодша 18 або старша 50) 2 В підпіллі кількість співвідношення дівчат до хлопців була більшою разів в десять ніж сьогоднішнє співвідношення жінок до чоловіків в ЗСУ 3 Тихо зарізати ( чи зарубати чи отруїти) окупанта , який сидить їсть або спить - може безногий напівсліпий підпільник чи дівчинка в 15 рочків.. Що така категорія може робити в ЗСУ ?
тому давай щоб я не перевів тебе в категорію срачистів - не піднімай дурних питань
та переводь куди хочеш. Не було таких 15 х різників) це казочки . В львові повно здорових вгодованих бугаїв а ти збираєшся воювати безногими інвалідами і 15 річними дівчатами? Стратег!
Дурню Я ТОБІ плачу щоб ТИ воювава А воювати 15 річні дівчатка з інвалідами будуть тоді коли ти здашся в полон... Але поки що бажаючиш підставити пяту точку брудному буряту - малувато , тому є надія що дівчаткам не прийдеться робити те що бугаї а-ля ти з забезпеченням з усього світу так зробити і не змогли. То ти збираєшся здаватись ?
ЛАД написав:Давайте вже порахуємо років 45 - "воїн УПА Ілько (Ілля) Оберишин залишався у підпіллі до 1991 року". Толку, правда з його підпілля
ППерш ніж сміятись - ти просто задай СОБІ запитання Перше - Скільки харківських парторгів замочив Ілько в 1939-1949 , що не ризикнув вийти з підпілля до 1991 ? Друге- Виходить Ілько з підпілля і питає Що в світі твориться? воюємо діду А з ким воюємо З москалями діду А де воюємо Під Харковом діду ФАЙНО ХЛОПЦІ ПРОСУНУЛИСЬ.... Третє - спроба применшити заслуги кожного конкретного Українця - якраз і показує гниле нутро москаля... Таке просте питання Скільки у відсотках в російській імперській армії було українців ? Якщо хтось скаже що менше 10% - то з нього буде сміятись останній москаль.. Але тоді питання Так Україну нам подарував Ленін/Сталін у розмірі 600 000км2 Чи вкрали царато/комуняки , бо педерація зросла десь на 16 млн км2 під час вієн участь в яких у війську царату/комуняків -приймали УКРАЇНЦІ.. То може якби педераційники допетрали що 10% війська мають отримати 1,6 млн захоплених територій а не 0,6 млн.. - тоді б може не насміхались і вибачались за те що вкрали Кубань і Зелений Клин.
1. В 1939 не было УПА и Ілько в 1939-1941 не замочив жодного. 2. В 1941-1945 "харківські парторги" воевали и гибли в боях с нацистами. А що робив в ті роки Ілько? "Мочив харківських парторгів"? Т.е. помогал нацистам? Остальной бред даже комментировать не буду.
Ні в 1939 Ілько мочив комісарів будучи в ОУН,І в 1945 Ілько мочив комісарів будучи в ОУН-УПА І саме завдяки Ільку зявились Чорновіл і Левко Лукяненко.. А наявність Левка Лукяненка і Чорновола- зіпсувала харківським парторгам життя, які засрали СРСР ... але не проти були засрати ще й Україну.
І ясно що парторг не в стані усвідомити що УКРАЇНУ ОБІКРАЛИ забравши в неї Кубань , адже тільки для імперців якщо захопила імперія - то це імперське А те що армія імперії складалась з різних національностей, тому під час розвалу імперії те що було захоплено треба ділити пропорційно кількості тих національностей які захоплювали.. - імперцям не доходить Вони ж вЯлІкІє і всі подарували....
fox767676 написав: до 29 березня 2022 Україні поставляли лише птрк, пзрк, гранатомети зброя для партизанської війни. Перші раднянські танки та інша важка техніка з Польщі та Словаччини пішли вже після заморозки стамбульського процесу, в обмін на більш сучасну заміну з США.
то коли "стамбульський договір було парафовано" ? Докази наведи
А поки будеш шукати докази, почитай значення слова "парафовано"
в отличии от мамкиного геополитика у меня есть фото танков на тралах которые пересекают границу Украины в Краковце 25.02.2022. которые мне прислал дружбан возвращающийся из Польши в этот день
я демобілізуюсь дурню. мені не потрібні твої гроші. З мене вистачить далі хай воюють твої сини. Плати їм. Оця твоя романтизація партизанщини вкурвлює, ти чось думаєш що окупаційна армія буле гратись в радянську україну...
Уряд США закликав американців виїхати з 14 країн Близького Сходу – Ірану, Іраку, Бахрейну, Єгипту, Ізраїлю, Лівану, Йорданії, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ, Оману, Ємену, Сирії. Сполучені Штати оголосили про закриття своїх посольств у Саудівській Аравії та Кувейті – після того, як обидва потрапили під удари іранських БпЛА.
Из книги Збигнева Парафяновича Polska na Wojnie (Польша на войне)
США были убеждены, что россияне захватят Киев за считанные дни и готовились эвакуировать из Украины 40 тыс. человек — вероятно собственных граждан, а также всю украинскую политическую элиту и истеблишмент. Наиболее скептически был настроен Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности. Он предполагал, что в течение трех дней, максимум недели, война в Украине превратится в партизанскую борьбу в лесах без контроля над Киевом. Такую оценку, как говорится в книге, Салливан дал в первые дни после 24 февраля 2022 года в разговоре с Якубом Кумохом, который был на то время секретарем канцелярии президента Польши и возглавлял в нем управление по вопросам внешней политики. Кумох спорил с Салливаном, уверяя его в способности Украины дать бой россиянам и победить. Уже позже по тем же причинам, не имея достаточной веры в Украину, США не желали предоставлять ВСУ дополнительную помощь в виде тяжелой техники, хотя Варшава настаивала, что это необходимо сделать как можно быстрее, подняла эту тему на встрече Байдена и Дуды, а затем предоставила Украине танки Т-72.
Встреча Дуды и Байдена была 25 марта 2022. Первые танки пошли в середине апреля