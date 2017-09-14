RSS
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:39

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: а до чого ви їх приплели? )
тіпа шо шаман з песікотом 2 підпільника?
Охоче вірю. Ви іще 10 років будете грізно попукувати на диванах.

У тебе дисклексія, тому сиди, уважно читай ...

Бо зараз на форумі пердиш саме ти
нє ти.
Не буде ніяких підпільників. Ти багато навоював в окупації в чернігові?)

Ти сам щось собі придумав, сам поговорив з голосами в своїй голові ... і почав писати на форумі.

Замість просто почитати інших )

PS. Ти промовчав, з приводу роковин, коли рашисти скинули бомбокомплект на житловий масив у Чернігові
Але як ти переймався за персів та аятолу, як переймався

PPS. ЛАД, ты опять этого не заметишь ... как и другие военные преступления рашистов
Бетон тоже не заметит
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:42

інший погляд на сильну переговорну позицію

інший погляд на сильну переговорну позицію
flyman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:54

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:а що ж твої підпільники не в зсу за 4 роки?
Ти хочеш розвести срач?
Для срачистів - пояснюю
1 В підпіллі ОСНОВНА маса населення була непризивного віку ( молодша 18 або старша 50)
2 В підпіллі кількість співвідношення дівчат до хлопців була більшою разів в десять ніж сьогоднішнє співвідношення жінок до чоловіків в ЗСУ
3 Тихо зарізати ( чи зарубати чи отруїти) окупанта , який сидить їсть або спить - може безногий напівсліпий підпільник чи дівчинка в 15 рочків..
Що така категорія може робити в ЗСУ ?

тому давай щоб я не перевів тебе в категорію срачистів - не піднімай дурних питань
та переводь куди хочеш. Не було таких 15 х різників) це казочки .
В львові повно здорових вгодованих бугаїв а ти збираєшся воювати безногими інвалідами і 15 річними дівчатами? Стратег!
Дурню
Я ТОБІ плачу щоб ТИ воювава
А воювати 15 річні дівчатка з інвалідами будуть тоді коли ти здашся в полон...
Але поки що бажаючиш підставити пяту точку брудному буряту - малувато , тому є надія що дівчаткам не прийдеться робити те що бугаї а-ля ти з забезпеченням з усього світу так зробити і не змогли.
То ти збираєшся здаватись ?
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 19:58

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Давайте вже порахуємо років 45 - "воїн УПА Ілько (Ілля) Оберишин залишався у підпіллі до 1991 року". Толку, правда з його підпілля
ППерш ніж сміятись - ти просто задай СОБІ запитання
Перше - Скільки харківських парторгів замочив Ілько в 1939-1949 , що не ризикнув вийти з підпілля до 1991 ?
Друге-
Виходить Ілько з підпілля і питає
Що в світі твориться?
воюємо діду
А з ким воюємо
З москалями діду
А де воюємо
Під Харковом діду
ФАЙНО ХЛОПЦІ ПРОСУНУЛИСЬ....
Третє - спроба применшити заслуги кожного конкретного Українця - якраз і показує гниле нутро москаля...
Таке просте питання
Скільки у відсотках в російській імперській армії було українців ?
Якщо хтось скаже що менше 10% - то з нього буде сміятись останній москаль..
Але тоді питання
Так Україну нам подарував Ленін/Сталін у розмірі 600 000км2
Чи вкрали царато/комуняки , бо педерація зросла десь на 16 млн км2 під час вієн участь в яких у війську царату/комуняків -приймали УКРАЇНЦІ..
То може якби педераційники допетрали що 10% війська мають отримати 1,6 млн захоплених територій а не 0,6 млн.. - тоді б може не насміхались і вибачались за те що вкрали Кубань і Зелений Клин.

1. В 1939 не было УПА и Ілько в 1939-1941 не замочив жодного.
2. В 1941-1945 "харківські парторги" воевали и гибли в боях с нацистами.
А що робив в ті роки Ілько? "Мочив харківських парторгів"? Т.е. помогал нацистам?
Остальной бред даже комментировать не буду.
Ні в 1939 Ілько мочив комісарів будучи в ОУН,І в 1945 Ілько мочив комісарів будучи в ОУН-УПА
І саме завдяки Ільку зявились Чорновіл і Левко Лукяненко..
А наявність Левка Лукяненка і Чорновола- зіпсувала харківським парторгам життя, які засрали СРСР ... але не проти були засрати ще й Україну.

І ясно що парторг не в стані усвідомити що УКРАЇНУ ОБІКРАЛИ забравши в неї Кубань , адже тільки для імперців
якщо захопила імперія - то це імперське
А те що армія імперії складалась з різних національностей, тому під час розвалу імперії те що було захоплено треба ділити пропорційно кількості тих національностей які захоплювали.. - імперцям не доходить
Вони ж вЯлІкІє і всі подарували....
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:04

  Xenon написав:❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані

Оце новина, ужос, там вже увесь транспорт стоїть? Бо аж на 93% скакнуло паливо.
А зараз дивимость статистику по паливу:
Unleaded
26.02.2026
132.05
03.03.2026
133.8
Diesel
26.02.2026
141.6
03.03.2026
143.8

Відсоток вмієте порахувать?
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:21

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
до 29 березня 2022 Україні поставляли лише птрк, пзрк, гранатомети
зброя для партизанської війни.
Перші раднянські танки та інша важка техніка з Польщі та Словаччини пішли вже після заморозки стамбульського процесу, в обмін на більш сучасну заміну з США.


то коли "стамбульський договір було парафовано" ?
Докази наведи

А поки будеш шукати докази, почитай значення слова "парафовано"

в отличии от мамкиного геополитика у меня есть фото танков на тралах которые пересекают границу Украины в Краковце 25.02.2022. которые мне прислал дружбан возвращающийся из Польши в этот день
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:28

  budivelnik написав:Дурню
Я ТОБІ плачу щоб ТИ воювава
А воювати 15 річні дівчатка з інвалідами будуть тоді коли ти здашся в полон...
Але поки що бажаючиш підставити пяту точку брудному буряту - малувато , тому є надія що дівчаткам не прийдеться робити те що бугаї а-ля ти з забезпеченням з усього світу так зробити і не змогли.
То ти збираєшся здаватись ?
я демобілізуюсь дурню.
мені не потрібні твої гроші. З мене вистачить далі хай воюють твої сини. Плати їм.
Оця твоя романтизація партизанщини вкурвлює, ти чось думаєш що окупаційна армія буле гратись в радянську україну...
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:40

Радянська Україна

  Banderlog написав:[ ти чось думаєш що окупаційна армія буле гратись в радянську україну...

А Хантер так і казав.. нікого там на окупованих не чіпають, всім добре.

Зображення
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:57

Уряд США закликав американців виїхати з 14 країн Близького Сходу – Ірану, Іраку, Бахрейну, Єгипту, Ізраїлю, Лівану, Йорданії, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ, Оману, Ємену, Сирії.
Сполучені Штати оголосили про закриття своїх посольств у Саудівській Аравії та Кувейті – після того, як обидва потрапили під удари іранських БпЛА.
fler
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 21:05

Из книги Збигнева Парафяновича Polska na Wojnie (Польша на войне)
США были убеждены, что россияне захватят Киев за считанные дни и готовились эвакуировать из Украины 40 тыс. человек — вероятно собственных граждан, а также всю украинскую политическую элиту и истеблишмент. Наиболее скептически был настроен Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности. Он предполагал, что в течение трех дней, максимум недели, война в Украине превратится в партизанскую борьбу в лесах без контроля над Киевом. Такую оценку, как говорится в книге, Салливан дал в первые дни после 24 февраля 2022 года в разговоре с Якубом Кумохом, который был на то время секретарем канцелярии президента Польши и возглавлял в нем управление по вопросам внешней политики. Кумох спорил с Салливаном, уверяя его в способности Украины дать бой россиянам и победить. Уже позже по тем же причинам, не имея достаточной веры в Украину, США не желали предоставлять ВСУ дополнительную помощь в виде тяжелой техники, хотя Варшава настаивала, что это необходимо сделать как можно быстрее, подняла эту тему на встрече Байдена и Дуды, а затем предоставила Украине танки Т-72.


Встреча Дуды и Байдена была 25 марта 2022. Первые танки пошли в середине апреля
fox767676
