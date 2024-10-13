RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1086108710881089
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:24

Re: Ринок ОВДП

  wolt450 написав:Тут завжди погашення переноситься на перший робочий день після 5

Прям аж не верится в такую щедрость. Обычно в другую сторону переносят.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6711
З нами з: 23.03.18
Подякував: 113 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:39

  moveton написав:
  klug написав:У Дії через ICU навіть 10 Соледарчиків не продало - це тимчасові глюки чи вони вже стали дефіцитом?

Я вчера купил через Дию, сегодня продать не дало ещё. Вероятно, я не один в начале месяца такой и поэтому сегодня дефицит. Скорее всего завтра в продаже будет завались.

І я викину на продаж пару сотень зранку
VASH
 
Повідомлень: 826
З нами з: 26.10.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 20:45

  moveton написав:
  wolt450 написав:Тут завжди погашення переноситься на перший робочий день після 5

Прям аж не верится в такую щедрость. Обычно в другую сторону переносят.
укрсиб так само на наступний робочий
24589
 
Повідомлень: 285
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:10

Re: Ринок ОВДП

Приват банк не виконав сьогодні заявку. Було у когось таке? І що мені не подобається ніде не можна подивитися статус....
ihorsic
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:29

  ihorsic написав:Приват банк не виконав сьогодні заявку

А заявка коли була?
klug
 
Повідомлень: 9064
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:32

  ihorsic написав:Приват банк не виконав сьогодні заявку. Було у когось таке? І що мені не подобається ніде не можна подивитися статус....


Ще з другої половини 27/02 на сайті та в додатку давали найближчі котирування на 04/03, то ж завтра мають опрацювати.
Navegantes
 
Повідомлень: 688
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:35

  klug написав:
  ihorsic написав:Приват банк не виконав сьогодні заявку

А заявка коли була?

Сьогодні близько 11:00.
ihorsic
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 21:52

  ihorsic написав:
  klug написав:
  ihorsic написав:Приват банк не виконав сьогодні заявку

А заявка коли була?

Сьогодні близько 11:00.

У мене схоже було у січні Ринок ОВДП Схоже, що вони тепер усе на наступний день обробляють, ну, хіба прямо о 9-й я ще не пробував подавати.
klug
 
Повідомлень: 9064
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 1086108710881089
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 21768
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 21283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 26519
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10888)
03.03.2026 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.