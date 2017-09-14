ЛАД написав:......... Но пуску Калибров с них это не мешает. И не уверен в точности информации о повреждениях.
Ой навряд. Корабель, як і літак , не виходить на завдання з неробочими системами чи агрегатами. «Біда одна не ходить», або «хто зна що за чим яку проблему там потягне». Вийняток - дойти (долетіти) до бази і встати на ремонт .
Об этом ничего не знаю и говорить не могу и не буду. Но вряд ли системы постановки помех настолько важны сегодня, что не позволят недолгий выход в море для пуска ракет. Но повторю - не знаю.
P.s. Посмотрите, я тот пост немного дописал.
Я подивилася. Про обломки сподобалося. Ще було чутно хлопки, ніяких взривів ) бавовна ще добралася до газотанкера дуже далеко, танкер чим гарний, окрім сяйва, його виготовляє лише Південна Корея. На відео Флая можна бачити невелике ушкодження, скотчем замотають на місці, і знов як новий )
Banderlog написав: Проблема в тім що тих хто раніше домовлявся зі сторони ірану вже вбили, тому теперішня влада переговори ще довго вести не буде.
Ну, тут як Хазяїн скаже, так і буде. "Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа вважає, що Китай розглядає 2 варіанти дій щодо ситуації в Ірані: США повністю підпорядковують собі Іран, змінюють режим та руйнують цю країну як суб'єкт. Іран зберігається й залишається стратегічним союзником Пекіна, хоча б тому, що він є противником Сполучених Штатів Америки. За його словами, після попередніх ударів потенціал Ірану був відновлений. Це було б неможливим без підтримки Китаю." Крім того, там же: "Колишній очільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко зауважив, що Трамп останнім часом вибиває все з-під росіян. Адже російський диктатор помітно втрачає вплив, починаючи з колишніх республік Радянського Союзу. Зокрема, Азербайджан і Вірменія були проросійськими, а стали проамериканськими. Те саме, додав він, стосується Сирії та Венесуели, де були повалені дружні до Кремля режими. Це, звісно ж, впливає на країни, що входять у таку собі "вісь зла". Тож, зазначив дипломат, американці так чи інакше витягують із цього ланцюжка всіх, для кого Росія була важливою й потрібною. Китай чудово розуміє, що ситуація змінюється й явно не на користь Путіна. Адже Кремль демонструє своє безсилля. У такій ситуації, на його думку, Пекін почне міркувати над тим, щоб домовлятися зі США щодо Росії. Її, можливо, краще та вигідніше поділити у майбутньому, ніж сваритися через це з американцями. Він нагадав, що на квітень запланована зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Вочевидь, на ній порушуватимуть тему Росії. Бо, оскільки російський "ведмідь" уже на етапі подихання – про це вже можна починати говорити." І вишня на торті, там же: "Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зазначив, що в ситуації з Іраном домінують США. У Китаю ж дуже обмежені інструменти впливу. Якщо ж впаде режим в Ірані, який є одним із стовпів китайського впливу, то це дуже сильно вдарить по Сі Цзіньпіну. За його словами, вся ця історія насправді про те, що США можуть підпорядкувати собі левову частку світового контролю над енергоресурсами – нафтою та газом. Сполучені Штати вже домінують у сфері скрапленого газу, що пов'язано з "арктичною кампанією" Трампа на Алясці, у Канаді й навіть у Гренландії. Якщо вдасться повалити іранський режим – Китай втратить останній козир. (Адже раніше Сі Цзіньпін міг маневрувати й тиснути на США, продовжуючи російську війну в Україні завдяки обмеженню доступу до рідкісноземельних металів.) Це також створюватиме ширший геополітичний простір для США, зокрема, в аспекті примусу Сі Цзіньпіна до завершення російської війни в Україні, тобто віддання того наказу, про який говорять чимало лідерів – про один телефонний дзвінок, – заявив Харитонов. https://24tv.ua/operatsiya-ssha-irani-y ... i_n3021636
ЛАД написав:fler Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
Як блондинка скажу. Системи пво - це окремі системи поряд з кораблем. Корабель то окремо уєпалі, пво окремо уєпалі. Сума збитків - це тотал уєпаних цілей. А Калібри пускати тепер складніше з моря. А раніше було простіше )
Как блондинке отвечу вам, что почти все повреждения, перечисленные в посте (цитате?) fler, это повреждения корабельных систем ПВО, которые не влияют на их способность пуска ракет.
А як фізик/хімік пояснити як можуть бути всі пошкодження виключно систем пво? Це якійсь спец загін високоточних уламків має бути, виключно по пво на кораблі працює, не пошкоджуючи інше, які філігранні хлопці. )
Востаннє редагувалось stm в Сер 04 бер, 2026 22:13, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Но вряд ли системы постановки помех настолько важны сегодня, что не позволят недолгий выход в море для пуска ракет. Но повторю - не знаю.
P.s. Посмотрите, я тот пост немного дописал.
Я подивилася. Про обломки сподобалося. Ще було чутно хлопки, ніяких взривів ) бавовна ще добралася до газотанкера дуже далеко, танкер чим гарний, окрім сяйва, його виготовляє лише Південна Корея. На відео Флая можна бачити невелике ушкодження, скотчем замотають на місці, і знов як новий )
Та да, звісно). Забула дописати трохи по Новоросійську. Там крім тих 5 кораблів, ще трохи зачепило нафтоналивний термінал - пошкоджені 6 із 7 стендерів. Пишуть, що цей термінал є одним з найбільших по перевалці нафти та нафтопродуктів на півдні рф. Але ж мабуть "нічо страшного" (ТМ ЛАД), зафарбують та й буде собі далі працювати Ще пишуть, що в Криму почалися якісь проблеми з пальним, на АЗС кажуть про перебої з постачанням.. Брешуть мабуть, іпсо якесь))
ЛАД написав:........... Как блондинке отвечу вам, что почти все повреждения, перечисленные в посте (цитате?) fler, это повреждения корабельных систем ПВО, которые не влияют на их способность пуска ракет.
А як фізик/хімік пояснити як можуть бути всі пошкодження виключно систем пво? Це якійсь спец загін високоточних уламків має бути, виключно по пво на кораблі працює, не пошкоджуючи інше, які філігранні хлопці. )
Это вопрос не ко мне. Но у "российского ракетного катера проекта 1241 "Молния" в цитате fler указаны повреждения не систем ПВО. Вполне возможно, что основной целью был нефтеналивной терминал, а корабли это уже попутно. Могу писать только о том, что написано. Домысливать не собираюсь.
P.s. Я очень рад, что у вас гарна посмішка і блакитні очі дуже оманливі ), но большая просьба - перестаньте злоупотреблять всякими тропами (метафорами, сравнениями и пр.) и научитесь яснее и проще излагать собственные мысли.
Не можу. Уявіть, летять якісь неіснуючи фламінго, хуяк, і, лише система пво корабля пошкоджена, а далі хоч з Калібрами виходь ) це дещо змінені на реальних подіях, але ваші слова )))