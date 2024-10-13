Додано: Сер 04 бер, 2026 22:34

VASH написав: Я взагалі відійшов від «договоров о конкретной операции», задовольняюся однім документом «Відомостю з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків», яка містить зведені дані за усіма торговцями. Наче всіх задовольняє. Я взагалі відійшов від «договоров о конкретной операции», задовольняюся однім документом «Відомостю з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків», яка містить зведені дані за усіма торговцями. Наче всіх задовольняє.

В смысле? Не знаю, как сейчас, но раньше это был дополняющий документ. Банк спрашивал: "Что это тебе за мульон ICU перечислило?" На это показываешь хотя бы общий брокерский отчёт, что, например, от погашения ЦБ. Тогда банк говорит: "ОК, но докажи, что бумаги покупались за белый доход". На такое предоставляешь справку о доходах. Не представляю, как она может заменить брокерский отчёт о полной сумме выплаты. В ней нет того фактически переведённого мульона.Ещё раньше любили просить выписки с банковских счетов о оплате бумаг. Но можно было было отмазаться, что это дела давно минувших дней, ничего не сохранилось и есть только вот брокерский отчёт уже о покупке. Не знаю, может уже и перестали.