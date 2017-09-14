flyman написав:може вибили, а може воно сховалося і чекає коли вже нагло літаки пролітатимуть думаючи що його нема, а вона вжуххх і є
Думаю, що ні американці, ні ізраїльтяне не будуть, як москалі, літати, думаючи, що ППО нема. Тому без варіантів. Та й ховання ППО в кращому випадку дасть можливість уразити кілька літаків із засідки. Але не прикрити узбережжя. Та й сенс у ППО, як буде втрачено пускові для ракет. А пускові зараз вибивають методично
Ціль ппо прикрити те що воно має прикрити, а не збивати те що літає.
Допустим, втрачено пускові для ракет, а для Шахедів? А якщо пускова це катапульта на двоосевому возі.
За його даними, удар припав по середній надбудові корабля, внаслідок чого:
→ вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу; → пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди; → було уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу; → ймовірно, було пошкоджено оглядовий радар "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей. ... Унаслідок удару корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр". Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України.
ЛАД написав:Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.
flyman написав:А якщо пускова це катапульта на двоосевому возі.
Шахед летить з швидкістю 200км/год , сучасний винищувач 2000 км/год.... Якщо ППО точки запуску шахеда відсутнє то запустити шахед можна з візка...але при цьому ставши смертником + сам запуск шахеда потребує мінімум 15-20 хвилин щоб долетіти до корабля (нафтовоза) , і якщо в протоці буде стояти парочка есмінців - то толку від шахедів-нуль. Можна спробувати запустити ракету, але ракета це вже не візок а тому при домінуванні в повітрі розвідувальних дронів- навряд чи в когось вийде витягнути з укриття пускову ракети і безперешкодно запустити..
Це тільки в Ладів - вибите ППО корабля- не створює проблем для запуску Калібрів.. А якщо це порівнювати з боксером - то цікаво скільки протримається на рингу сліпий боксер?
Вряд ли, конечно, ПВО "сховалось". А вот насчёт береговых укреплений встречал сообщения, что Иран активно строил последние годы хорошо укреплённые и замаскированные. Обнаружить и уничтожить их не так легко. Так что освободить Ормузский пролив для свободного прохода танкеров будет очень сложно. И не знаю, какая точность у иранских ракет, но танкер цель большая (правда, движущаяся), можно попасть и при стрельбе не береговыми ракетами, которыми сейчас Иран обстреливает окружающие страны. Достаточно поразить 2-3 танкера, чтобы остальные не решились даже приближаться к проливу.
ЛАД написав:И не знаю, какая точность у иранских ракет, но танкер цель большая (правда, движущаяся), можно попасть и при стрельбе не береговыми ракетами, которыми сейчас Иран обстреливает окружающие страны. Достаточно поразить 2-3 танкера, чтобы остальные не решились даже приближаться к проливу.
Я думаю, що якщо на кожен пуск ПКР буде прилітати десяток протибункерних бомб, то Іран швидко видохнеться. Блокування протягнеться максимум пару тижнів.
ЛАД написав:Достаточно поразить 2-3 танкера, чтобы остальные не решились даже приближаться к проливу.
Колись , 35 років тому мене вчили шукати першинги США.... Головна увага на цих навчаннях приділялась перехрестям на дорогах... Ракета штука довга, не на кожному перехрестку зможе повернути. Так от тоді ( БПЛА ще не було , а роздільна здатність спутників ще не покривала всю територію) - робилось дуже просто а - визначались перехрестя через які ворог міг провозити свої ракети б - так як таких перехресть виявилось мізер , то фактично один взвод спецрозвідки (7 груп по 5 чоловік) перекривали фронт довжиною і глибиною в 50 км . Далі справа техніки.. Оди запуск може пройде ( той де ракета замаскована на бойовій позиції).. під час спроби запуску або після запуску точка буде знищена... А враховуючи сьогоднішній штучний інтелект , який візьме на себе інтендифікацію усіх точок в яких можна щось заховати з подальшим постійним спостереженням.. - то шкода мені прихильників айятол..
ПС Не був на побережжі Ормунського проливу а тому не знаю який там рельєф... але чомусь мені здається що там не всі 100 км прибережний пляж...