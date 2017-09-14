RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:17

  ЛАД написав:
якщо в протоці буде стояти парочка есмінців - то толку від шахедів-нуль.

Новороссийск защищает, наверное, не "парочка есмінців".
Тем не менее, наши дрогы прилетают и наносят заметный ущерб.

Если успешно прилетает, то может не особо-то и защищают
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:21

Країни ЄС заблокували прискорений вступ України у 2027 році, — Politico.

https://www.politico.eu/newsletter/brus ... -eu-hopes/
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:35

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Кстати, хуситов в Йемене американцам уничтожить не удалось.
І скільки % від загального часу ці борцуни в тапках тримали перекритим ормузький пролив?
......

Единственное, что вы умеете хорошо - хамите, как дышете.
Географию стоит подучить.
Чтобы не путать Баб-эль-Мандебский пролив с Ормузским, к которому хуситы не имеют никакого отношения.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:38

  yanyura написав:
March 5

ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ


в). Мерц попередив Трампа про "серйозну небезпеку для України та Європи загалом" політики умиротворення путіна, яку проводить Президент США, та заявив, що у Америки, на його думку, не залишилося вибору - або Трамп вирішує максимально підвищити тиск на москву у координації з Європою, або Європа буде вимушена прийняти пропозицію Китаю, яку Канцлер отримав у Пекіні, та погодитися з роллю Китаю як головного модератора та посередника у переговорах між Європою, Україною та рф щодо завершення війни.
.

https://t.me/s/Mccartneyser68/2049

Бандерівці з пущі вже готові пам'ятники леніну повертати на площі українських міст?
Тобто повернутися на початок грудня 2013, коли Янукович поїхав до Сі у Пекін за тіє ж самою модерацію та посередництвом? Бо виходить, що 13 років історії, 100+ тис. км , міліони життів та поламаних доль коту під хвіст пішли.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:50

Це вже не повернеш.
А жити далі треба.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:55

Президент США попросив Канцлера США

Гарна переможна перемога. Цікаво, що з того правда...

може це:
Президент США попросив Канцлера США
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 17:57

sunk cost fallacy

sunk cost fallacy
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 18:04

Тем временем брент - 84,15, WTI - 78,72, EUR/USD = 1,1582.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 18:05

А якщо ще 3 англ слова напише…. ))

  ЛАД написав:Тем временем брент - 84,15, WTI - 78,72, EUR/USD = 1,1582.

У Флаймана є малюнки, які доведуть вам що нафта дешевшає 😅😅
Я з ними на АЗС їжджу , вибиваю так знижки .
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 18:08

  fox767676 написав:Тобто повернутися на початок грудня 2013, коли Янукович поїхав до Сі у Пекін за тіє ж самою модерацію та посередництвом?

Может ты вспомнишь, что ещё произошло в ночь з 29 на 30 ноября 2013 ?
