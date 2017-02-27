RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 18:44

  Hotab написав:Ойро стабілізувалось на новому рівні? Тре брати?

нит
на моменте вечнозеленый(фиолетовый)
ИМХО
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 19:01

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Ойро стабілізувалось на новому рівні? Тре брати?

нит
на моменте вечнозеленый(фиолетовый)
ИМХО

Так. На паузі)
