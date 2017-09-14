March 5



1. Відбулися переговори Президента США та Канцлера Німеччини. Ключове.



а). Мерц повідомив Трампа про те, що Німеччина,Франція та Італія "практично дійшли згоди" щодо створення загальноєвропейських сил ядерного стримування на базі французької ЯЗ та планують інвестиції у "значне розширення ядерного потенціалу".



б). Мерц заперечив можливість будь яких територіальних поступок рф з боку України та заявив, що жодна угода з путіним не спрацьовувала та не спрацює без згоди України та Європи.



в). Мерц попередив Трампа про "серйозну небезпеку для України та Європи загалом" політики умиротворення путіна, яку проводить Президент США, та заявив, що у Америки, на його думку, не залишилося вибору - або Трамп вирішує максимально підвищити тиск на москву у координації з Європою, або Європа буде вимушена прийняти пропозицію Китаю, яку Канцлер отримав у Пекіні, та погодитися з роллю Китаю як головного модератора та посередника у переговорах між Європою, Україною та рф щодо завершення війни.



г). Канцлер попередив Президента США про можливу "жорстку відповідь" Європи у випадку відсутності чітких домовленостей з США щодо передбаченої то довгострокової політики Трампа у тарифному питанні.



д). Трамп поскаржився Мерцу про складність переговорів з путіним та Зеленським, які "вперто бажають воювати", та наголосив, що попередня згода ЄС зняти з рф частину санкцій у випадку припинення вогню сприяла би просуванню мирного процесу. Канцлер відмовився надати таку згоду та заперечив зв'язок між можливою поступливістю путіна та обіцянками послаблення санкційного тиску доти, доки москву підтримує Пекін.



е). Трамп виступив проти можливого створення загальноєвропейських сил ядерного стримування та запевнив Мерца у "абсолютній надійності" гарантій безпеки для Європи від США у рамках НАТО. Водночас Мерц попередив Трампа що рух у цьому напрямку буде продовжено у будь якому випадку.



є). Президент США запропонував Канцлеру Німеччини розглянути можливість відновлення постачання російських енергоносіїв на європейський ринок за участі США, На його думку обговорення такої можливості може спонукати путіна до поступливості на переговорах. Канцлер відмовився обговорювати таку можливість та підтвердив намір законодавчо "назавжди поховати будь яку можливість відновлення постачання енергоносіїв з рф".



ж). Президент США попросив Канцлера США не приймати пропозицію Китаю до його візиту до Пекіну, "який все розставить на свої місця". Мерц відмовився від такої пропозиції, проте запевнив, що ці переговори не призведуть до розколу у трансатлантичній єдності і про їх перебіг американська сторона буде проінформована у повному об'ємі.



з). Президент США заявив, що путін "поводиться зухвало" не зважаючи на економічні та військові негаразди і його поведінка може довести Трампа до необхідності прийняття важких рішень щодо підсилення економічного тиску на рф та країни, які ведуть з нею торгівлю.



і). Трамп заявив, що поважає Україну та Європу. Трамп заявив, що не збирається проводити переговори з рф та Китаєм без урахування позиції ЄС та України та готовий на переговорах про територіальному питанню підтримати їх узгоджену позицію, хоча "це точно буде заважати підписанню "Мирної угоди".