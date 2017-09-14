Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 05 бер, 2026 18:32
США виступили проти резолюції МАГАТЕ, яка засуджує атаки на енергосистему України
У четвер, 5 березня,
США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, виступивши проти резолюції, ухваленої Міжнародним агентством з атомної енергії, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. ... "Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточний розгляд радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", – йдеться у заяві США, поданій перед голосуванням. Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію 20 голосами "за", включно з Францією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Південною Африкою та Аргентиною. 10 держав утрималися та чотири виступили "проти", повідомили дипломати на закритому засіданні. Серед тих, що утрималися, були Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.
Ну то так, нехай Росія і далі обстрілює.
Головне, їм не заважити і не засуджувати, бо це ж "не сприяє досягненню миру між Україною та Росією"
Ідіоти ...
pesikot
в Чет 05 бер, 2026 18:35, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Додано: Чет 05 бер, 2026 18:33
Суд зобовʼязав Трампа повернути сотні мільярдів доларів за незаконні мита, - Reuters Американський суд з питань міжнародної торгівлі зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа повернути імпортерам мільярди доларів, сплачених під час незаконних мит. Агенство Reuters повідомляє, що суддя наказав уряду остаточно визначити вартість ввезення товарів до США без нарахування мита і відшкодувати імпортерам збитки з відсотками.
pesikot
Додано: Чет 05 бер, 2026 18:39
Суд зобовʼязав Трампа повернути сотні мільярдів доларів за незаконні мита, - Reuters Американський суд з питань міжнародної торгівлі зобов'язав адміністрацію президента США Дональда Трампа повернути імпортерам мільярди доларів, сплачених під час незаконних мит. Агенство Reuters повідомляє, що суддя наказав уряду остаточно визначити вартість ввезення товарів до США без нарахування мита і відшкодувати імпортерам збитки з відсотками.
походу зимой трампа ожидает красивый импичмент и отличная сделка со следствием)))
вероятность 73%
Прохожий
Додано: Чет 05 бер, 2026 18:44
походу зимой трампа ожидает красивый импичмент и отличная сделка со следствием)))
вероятность 73%
походу зимой трампа ожидает красивый импичмент и отличная сделка со следствием)))
вероятность 73%
)) ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно. Чи ви думади ці правила стосуються тільки зеленського?
Banderlog
Додано: Чет 05 бер, 2026 18:46
Banderlog смишно думаете? а шо гундяев говорит по этому поводу?
Прохожий
Додано: Чет 05 бер, 2026 18:47
походу зимой трампа ожидает красивый импичмент и отличная сделка со следствием)))
вероятность 73%
)) ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно. Чи ви думади ці правила стосуються тільки зеленського?
Я щось пропустив ?
Трамп вже президент Ірану ? )
PS. Госпідя, ти навіть жартувати не вмієш ))
pesikot
Додано: Чет 05 бер, 2026 18:55
Banderlog написав:
ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно.
Це не війна це СВО. Для війни потрібен дозвіл Конгресу. Для СВО не потрібен.
andrijk777
Додано: Чет 05 бер, 2026 19:02
andrijk777 написав: Banderlog написав:
ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно.
Це не війна це СВО. Для війни потрібен дозвіл Конгресу. Для СВО не потрібен.
думаю вам как "серьезному международному аналитику" несложно будет накинуть ссылку где трамп говорит про прекрасное СВО?
Прохожий
Прохожий
Додано: Чет 05 бер, 2026 19:02
andrijk777 написав: Banderlog написав:
ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно.
Це не війна це СВО. Для війни потрібен дозвіл Конгресу. Для СВО не потрібен.
буде дозвіл. Все іде повномаштабки. Бомбами перемогти іран не вдасться це не сербія. Тоді сербія була по величині як білорусія і бомбили її всім натом. Іран в 10 раз більший і за ним стоїть китай.
Понятно штати хотять втянути в війну турків та азєрів для сухопутної операції. Но поведуться хіба курди.
Banderlog
Додано: Чет 05 бер, 2026 19:05
Прохожий написав: Banderlog
смишно думаете?
а шо гундяев говорит по этому поводу?
смішно.
Ви так нічого і не зрозуміли ні про гренландію ні про венесуелу ні про іран.
Майдану в сша не буде трамп виведе на вулиці нацгвардію.
Banderlog
