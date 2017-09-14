RSS
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 19:20

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:Banderlog
смишно думаете?
а шо гундяев говорит по этому поводу?

смішно.
Ви так нічого і не зрозуміли ні про гренландію ні про венесуелу ні про іран.
Майдану в сша не буде трамп виведе на вулиці нацгвардію.

трохы почэкаемо та посмиемося разом
добрэ?

так а шо таки гундяев вещает по теме Ирана?
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 19:26

ні бомбами, ні повномаштбкою

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Banderlog написав: ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно.

Це не війна це СВО. Для війни потрібен дозвіл Конгресу. Для СВО не потрібен.
буде дозвіл. Все іде повномаштабки. Бомбами перемогти іран не вдасться це не сербія. Тоді сербія була по величині як білорусія і бомбили її всім натом. Іран в 10 раз більший і за ним стоїть китай.
Понятно штати хотять втянути в війну турків та азєрів для сухопутної операції. Но поведуться хіба курди.

Ніхто його перемагати ні бомбами, ні повномаштбкою не буде. Впихнуть в руїну на 2-3 роки, є дехто хто веде себе не то що би нахабно і для них тримають гостинці.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 19:32

В Персидском заливе в ночь на четверг были подбиты еще два танкера; общее число танкеров, поврежденных с начала войны, достигло девяти. Цены на нефть продолжают расти.

Во втором часу ночи по местному времени танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских остров был поражен, по предварительным оценкам, иранским морским дроном возле иракского порта Хор-аз-Зубейр на самом севере Персидского залива.

Компания-владелец судна заявила, что у танкера, вероятно, пробит корпус, и из одного из танков вытекает балластная вода.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что это был американский танкер, и что он загорелся.

Примерно три часа спустя неизвестное пока средство поражения ударило в левый борт танкера, стоявшего в 30 морских милях (56 км) от кувейтского порта Мубарак-аль-Кабир.

Как сообщила британская компания United Kingdom Maritime Trade Operations, в результате мощного взрыва судно получило пробоину, и в море вытекает нефть.

Как напоминает агентство Reuters в обзоре ситуации в нефтяной отрасли в Персидском заливе, с субботы, с начала ударов США и Израиля по Ирану, в заливе были повреждены уже девять танкеров.

По подсчетам агентства, из-за фактического перекрытия выхода в океан, Ормузского пролива, в заливе сейчас скопились и стоят на якоре около 200 судов с нефтью и сжиженным газом. Еще сотни судов стоят с другой стороны пролива, ожидая, когда можно будет пройти в порты Персидского залива за грузом.
https://www.bbc.com/russian/live/cgk2z528k2lt
Пока успешно обходятся дронами.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 19:36

Работа ведецца

https://www.facebook.com/share/v/18VNwXpjxe/
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 19:38

ЛАД

Пока успешно обходятся дронами


Флайман каже що нафта дешевшає, а хто купив бензин по 65, то взяв на хаях і він пожаліє.

Він чомусь скаржиться, незрозуміло навіщо. Я лише йому вірю, а він дійсно це казав.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 05 бер, 2026 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 19:38

Хантер, рахуєш?

За даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення і до ранку 5 березня 2026 втрати рф, зокрема, становили 435 літаків та 348 гвинтокрилів.
  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/v/18VNwXpjxe/

че-бу-раш-ка!
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 19:47

  fler написав:За даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення і до ранку 5 березня 2026 втрати рф, зокрема, становили 435 літаків та 348 гвинтокрилів.

хантер с 22го выпил по несколько литров халявного баварского за каждый борт! :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:10

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав: ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно.

Це не війна це СВО. Для війни потрібен дозвіл Конгресу. Для СВО не потрібен.

Что же вы номерные и не только, на термине "СВО" так палитесь )
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:11

  Прохожий написав:
  fler написав:За даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення і до ранку 5 березня 2026 втрати рф, зокрема, становили 435 літаків та 348 гвинтокрилів.

хантер с 22го выпил по несколько литров халявного баварского за каждый борт! :mrgreen:

а не придатні отримують впенсію з 1991
