ЛАД написав:Кстати, хуситов в Йемене американцам уничтожить не удалось.
ІІ скільки % від загального часу ці борцуни в тапках тримали перекритим ормузький пролив?
Такий собі невловимий Джо Чого невловимий Бо його ніхто не ловить...
Одне діло раз в місяць спробувати отримати викуп в 1 млн доларів ( ясно що вартість роботи Арлінг Бека ) в рази дорожче тому ніхто його не викликав Зовсім інше коли в день витрачають 1 млрд доларів і стягнули все що можна (20% флоту США ).. подивлюсь я як молитва забезпечить приплив смертників...
ПС Нічого не заважає обявити зоною смерті 2км зону побережжя і просто направити туди парочку дронів запрограмованих знищувати все що рухається, це відразу і від БЕКів захистить...
Единственное, что вы умеете хорошо - хамите, как дышете. Географию стоит подучить. Чтобы не путать Баб-эль-Мандебский пролив с Ормузским, к которому хуситы не имеют никакого отношения.
1 Де в повністю процитованому моєму повідомленні - хамство? 2 І скільки борцуни в тапках в % тримали перекритим Баб-ель-Мандебський пролив? 3 І як змінюються суть в % в залежності від назви ?
Тому ще раз Якщо в США/Ізраїля ТОТАЛЬНЕ домінування в повітрі... То щось спробувати підняти в повітря-можна Вижити і нанести шкоду - навряд чи.
Banderlog написав: ви мислите так ніби не почалась війна в ірані. Поки війна вибори проводити не можно і судити презедента не можно.
Це не війна це СВО. Для війни потрібен дозвіл Конгресу. Для СВО не потрібен.
буде дозвіл. Все іде повномаштабки. Бомбами перемогти іран не вдасться це не сербія. Тоді сербія була по величині як білорусія і бомбили її всім натом. Іран в 10 раз більший і за ним стоїть китай. Понятно штати хотять втянути в війну турків та азєрів для сухопутної операції. Но поведуться хіба курди.
Думаю не буде дозволу і не буде повномаштабки. Ось і побачимо хто з нас правий.
У четвер, 5 березня, США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, виступивши проти резолюції, ухваленої Міжнародним агентством з атомної енергії, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. ... "Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточний розгляд радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", – йдеться у заяві США, поданій перед голосуванням.
Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію 20 голосами "за", включно з Францією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Південною Африкою та Аргентиною. 10 держав утрималися та чотири виступили "проти", повідомили дипломати на закритому засіданні. Серед тих, що утрималися, були Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.
Ну то так, нехай Росія і далі обстрілює. Головне, їм не заважити і не засуджувати, бо це ж "не сприяє досягненню миру між Україною та Росією"
Ідіоти ...
Ті, хто проти резолюції, якось так заявили, що не проти наших ударів у відповідь (і не тільки у відповідь). Тобто, як я й казав раніше, щоб вберегти нашу інфраструктуру, потрібно було негайно і дзеркально відповідати ворогу, у т.ч по розподільчих підстанціях біля АЕС цієї зими. Хоча якщо б ми вчасно і дзеркально реагували, то багатьох обстрілів по інфраструктурі вже не було б. А так кацапам все сходить з рук, відповідь по інфрастуктурі чи не 1:100. За блекаут всієї України відповів лиш Бєлгород, який в 3-4 рази менший Харкова.