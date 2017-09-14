andrijk777 написав:Думаю не буде дозволу і не буде повномаштабки.
А навіщо повномасштабка? Якщо Іран дезінтегрується і частина відійде курдам, частина Азейбарджану - то станеться саме головне Зникне причина тероризму в багатьох країнах світу... А там подивляться що так можна і підуть педерацію ділити на до Уралу (але без ядерки) і азійську частину як протистояння Китаю...
У четвер, 5 березня, США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, виступивши проти резолюції, ухваленої Міжнародним агентством з атомної енергії, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. ... "Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточний розгляд радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", – йдеться у заяві США, поданій перед голосуванням.
Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію 20 голосами "за", включно з Францією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Південною Африкою та Аргентиною. 10 держав утрималися та чотири виступили "проти", повідомили дипломати на закритому засіданні. Серед тих, що утрималися, були Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.
Ну то так, нехай Росія і далі обстрілює. Головне, їм не заважити і не засуджувати, бо це ж "не сприяє досягненню миру між Україною та Росією"
Ідіоти ...
Ті, хто проти резолюції, якось так заявили, що не проти наших ударів у відповідь (і не тільки у відповідь). Тобто, як я й казав раніше, щоб вберегти нашу інфраструктуру, потрібно було негайно і дзеркально відповідати ворогу, у т.ч по розподільчих підстанціях біля АЕС цієї зими. Хоча якщо б ми вчасно і дзеркально реагували, то багатьох обстрілів по інфраструктурі вже не було б. А так кацапам все сходить з рук, відповідь по інфрастуктурі чи не 1:100. За блекаут всієї України відповів лиш Бєлгород, який в 3-4 рази менший Харкова.
А ті, хто проти резолюції, а це саме США, ракети надали ?
Це ж саме ти підтримуєш Трампа в тому, що він не надає військової допомоги Україні І клеймив Байдена, який надавав )
Так у нас тисячі фламінгів були анонсовані, навіщо нам ще якісь ракети надавати, крім як для Петріотів? Хоча хз, може і надали, але тихенько, не піарячи кожен пакет, як ліваки. По Бєлгороду ж Хаймарси полетіли (до речі це відповідь на питання, чому тільки Бєлгород...?).