Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Думаю не буде дозволу і не буде повномаштабки.
А навіщо повномасштабка?
Якщо Іран дезінтегрується і частина відійде курдам, частина Азейбарджану - то станеться саме головне
Зникне причина тероризму в багатьох країнах світу...
А там подивляться що так можна і підуть педерацію ділити на до Уралу (але без ядерки) і азійську частину як протистояння Китаю...
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 21:01

  Schmit написав:
  pesikot написав:США виступили проти резолюції МАГАТЕ, яка засуджує атаки на енергосистему України
У четвер, 5 березня, США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, виступивши проти резолюції, ухваленої Міжнародним агентством з атомної енергії, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці.
...
"Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточний розгляд радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", – йдеться у заяві США, поданій перед голосуванням.

Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію 20 голосами "за", включно з Францією, Великою Британією, Австралією, Канадою, Південною Африкою та Аргентиною. 10 держав утрималися та чотири виступили "проти", повідомили дипломати на закритому засіданні. Серед тих, що утрималися, були Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.

Ну то так, нехай Росія і далі обстрілює.
Головне, їм не заважити і не засуджувати, бо це ж "не сприяє досягненню миру між Україною та Росією"

Ідіоти ...


Ті, хто проти резолюції, якось так заявили, що не проти наших ударів у відповідь (і не тільки у відповідь). Тобто, як я й казав раніше, щоб вберегти нашу інфраструктуру, потрібно було негайно і дзеркально відповідати ворогу, у т.ч по розподільчих підстанціях біля АЕС цієї зими. Хоча якщо б ми вчасно і дзеркально реагували, то багатьох обстрілів по інфраструктурі вже не було б. А так кацапам все сходить з рук, відповідь по інфрастуктурі чи не 1:100. За блекаут всієї України відповів лиш Бєлгород, який в 3-4 рази менший Харкова.

А ті, хто проти резолюції, а це саме США, ракети надали ?

Це ж саме ти підтримуєш Трампа в тому, що він не надає військової допомоги Україні
І клеймив Байдена, який надавав )

Чи ти не дочитав, хто саме проти резолюції ? )
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 21:16

мотиватор з ФБ

трошки мотивації із ФБ (і це не філіпінка)
Зображення
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 21:20

  pesikot написав:
  Schmit написав:Ті, хто проти резолюції, якось так заявили, що не проти наших ударів у відповідь (і не тільки у відповідь). Тобто, як я й казав раніше, щоб вберегти нашу інфраструктуру, потрібно було негайно і дзеркально відповідати ворогу, у т.ч по розподільчих підстанціях біля АЕС цієї зими. Хоча якщо б ми вчасно і дзеркально реагували, то багатьох обстрілів по інфраструктурі вже не було б. А так кацапам все сходить з рук, відповідь по інфрастуктурі чи не 1:100. За блекаут всієї України відповів лиш Бєлгород, який в 3-4 рази менший Харкова.

А ті, хто проти резолюції, а це саме США, ракети надали ?

Так у нас тисячі фламінгів були анонсовані, навіщо нам ще якісь ракети надавати, крім як для Петріотів? Хоча хз, може і надали, але тихенько, не піарячи кожен пакет, як ліваки. В Бєлгороді ж блекаут влаштували Хаймарси (до речі це відповідь на питання, чому тільки в Бєлгороді?).
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 22:08

Для любителей геостратегии и специалистов в прогнозах о лёгкости разблокирования Ормузского пролива. Почитайте, может, поможет.
Краткое содержание
- Производственная мощность Ирана по выпуску беспилотников составляет около 10 000 в месяц.
- Оценки запасов ракет в Иране сильно различаются, что влияет на продолжительность конфликта.
- Морские мины могут усугубить ситуацию в Ормузском проливе.
- Атаки беспилотников пробили противовоздушную оборону государств Персидского залива.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/iran-could-disrupt-strait-hormuz-with-drones-months-2026-03-04/
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 22:22

  ЛАД написав:Для любителей геостратегии и специалистов в прогнозах о лёгкости разблокирования Ормузского пролива. Почитайте, может, поможет.
Краткое содержание
- Производственная мощность Ирана по выпуску беспилотников составляет около 10 000 в месяц.
- Оценки запасов ракет в Иране сильно различаются, что влияет на продолжительность конфликта.
- Морские мины могут усугубить ситуацию в Ормузском проливе.
- Атаки беспилотников пробили противовоздушную оборону государств Персидского залива.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/iran-could-disrupt-strait-hormuz-with-drones-months-2026-03-04/
1 Чарівних паличок НЕ БУВАЄ
Спробували одні чарівники комунізм побудувати - вже більше сотні років всі ригають цією спробою
2 Виготовити то він зможе - от тільки хто йому дасть?
а - вивезти нафту він не може (кругом вороги яких він бомбив)
б - завезти комплектуючі він не може....

Питання до фантазера
Якщо в тебе є трактор який може зорати гектар на годину... а відсутнє для нього паливо - скільки ти ним зораєш?
А якщо додатково над цим гектаром висить дрон і палить все що рухається

ПС
так як фантазер спробує перескочити і звести мій приклад до того що в ірану є своя нафта того трактор поїде - нагадаю , навіть на кріт полетів шахед з комплектуючими з педерації... глобалізація б***.....

ППС
Поки в Ірану є запаси - він буде пуляти ..але статистика
У перший день бойових дій, 28 лютого, Іран випустив приблизно 350 балістичних ракет. Ці удари були масованими обстрілами територій Ізраїлю, ОАЕ, Бахрейну та Катару. Такі дані наводить ізраїльський аналітик Еяль Офер у соцмережі Х.

На другий день, кількість запущених ракет зменшилася до близько 175 одиниць.

На третій день було близько 120 ракет,
а на четвертий – приблизно 50, зазначає Офер.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Ден Кейн повідомив, що через 4 дні військових дій кількість запусків балістичних ракет Іраном зменшилася на 86%, а кількість запусків дронів-камікадзе – на 73%.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 22:30

  Schmit написав:Так у нас тисячі фламінгів були анонсовані, навіщо нам ще якісь ракети надавати, крім як для Петріотів? Хоча хз, може і надали, але тихенько, не піарячи кожен пакет, як ліваки. В Бєлгороді ж блекаут влаштували Хаймарси (до речі це відповідь на питання, чому тільки в Бєлгороді?).

Та вони хотіли й в інших місцях зробити блекаути, але всі ці атаки відбивали то нпз, то аеродроми, то ще шось. Ось, з останнього, кораблі та нафтовий термінал у Новоросійську теж потужно відбили атаку, тому блекауту на всій рф поки що не судилося.
