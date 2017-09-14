Hotab написав:Ранувато через 2 тижні робити висновки. А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати, , і спокійне піде звідти (не позорячись як кацапи в Україні), то буде вважатись поразкою США?
якщо не досі зрівняли, то далі тільки ядеркою, з відповідними геополітичними наслідками..
ядерка нічого не дасть, початкове ядерне зараження знижується на 99% в за 1..2 доби (достатньо пересидіти в сховищі), що залишається далі в геометричній прогресії падає до натурального фону (це не аварія ЧАЕС), роздовбуть кілька гір, і що? Імператора Японії просто взяли на понт. Зараз наслідки ЯЗ відомі.
Ірану не було за Римської імперії, ба більше, іслам почав поширюватись тільки після 600-хх років.
Ти плутаєш все, до ісламу А. Македонський пройшовся по персам, він їх навіть не помітив, так кивали п'ятами.
З Македонським не так все однозначно. Кір звільнив з євреїв з Вавилону. З Ірану вийшли три основні монотеїстичні конкуруючі релігії, так як євреї зкопіпастили монотеїзм в Бібілію і наплодили купу різних відгалужень.
Іран(арії) був ще до персії, це теж саме як "русини" 15 ст та "українці" Про Іслам я написав все правильно. Хоч араби нав'язали його їм, але перси помстилися тим що жорстко розкололи його, сильніше ніж правосла'я з католицизм. У "ісламському" Ірані почитається могила вбивці "праведного" для сунитів халіфа Умара. Це якби у християнстві існувала така гілка що вважає апостола Павла мерзотником, а римлян що йому відрубаоли голову - класними хлопцями Після Македонського Селевкиди правили Іраном ще десь 100 років, далі пішли парфянські династії та Сасаніди, які вважали себе нащадками Ахеменідів. Парфянє споріднені для персів, ближче навіть ніж азери, яких багато у керівництві Ірану зараз. Навіть при греках Македонського багато грецьких царів брали персидські імена (Мітридат) та звички
Hotab написав:........ Ну я особливо не стежу за хронікою цієї війни, будівельник здається приводив кількість ударів Ірану по сусіднім країнам з перших днів до зараз. Оте кратне (чи вже на порядки) падіння , то не ознака що машина вже «буксує?
Статистику не встречал, но вот такое:
ДУБАЙ/ХЕБРОН, Кентукки, 12 марта (Reuters) - В четверг в иракском порту загорелись два танкера после попадания в них предположительно иранских судов, начиненных взрывчаткой. Это стало еще одним ударом по ближневосточным нефтяным сетям и опровергло заявление Дональда Трампа о победе в войне, которую он начал две недели назад. На кадрах, подтвержденных агентством Reuters как снятых с берега порта Басра, видны корабли, объятые огромными оранжевыми огненными шарами, осветившими ночное небо после атак, в которых иракские власти обвинили иранские суда. По меньшей мере один член экипажа погиб. Несколькими часами ранее в Персидском заливе были атакованы еще три судна. Корпус стражей исламской революции Ирана взял на себя ответственность как минимум за одно из этих нападений — на тайский балкер, который был подожжен, поскольку, по словам стражников, он не подчинился их приказам. Еще одно контейнерное судно сообщило о попадании неизвестного снаряда вблизи Объединенных Арабских Эмиратов в четверг.Подрывая заявления США и Израиля о выводе из строя большей части иранского арсенала дальнобойного оружия, в четверг поступили сообщения о новых беспилотниках, залетевших в Кувейт, Ирак, ОАЭ, Бахрейн и Оман. Ливанская поддерживаемая Ираном милиция «Хезболла» выпустила по Израилю крупнейший ракетный залп за всю войну, что спровоцировало новые израильские удары по Бейруту.
В своих первых публичных заявлениях в качестве верховного лидера Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи призвал к национальному единству и заявил, что все американские базы в регионе должны быть закрыты или подвергнуты нападениям.
Хаменеи заявил, что Ормузский пролив останется закрытым, чтобы оказать давление на врагов Ирана.
Хаменеи заявил, что Иран хочет хороших отношений со своими соседними странами и призвал их закрыть американские базы, поскольку именно на это нацелен Иран.
ЛАД написав:Я не считаю (и не раз писал об этом), что государство должно было заниматься гонениями на УПЦ и проталкиванием томоса.
Ви маєте на увазі російську державу яка пропихувала свою церкву в чужій Державі? Чи я не правильно зрозумів? А от СВОЯ Держава ЗОБОВЯЗАНА створити для СВОЇХ громадян ЦЕРКВУ яка не є антагоністом до Держави і не керується з Держави агресора Чи й тут ви не погоджуєтесь?
Звідки такий висновок? тобто первинне перших 12 днів... а наступні не головне.. Тоді виходить Гітлер переміг совок, бо через 12 днів наступу був ледве не під Москвою
Ну я особливо не стежу за хронікою цієї війни, будівельник здається приводив кількість ударів Ірану по сусіднім країнам з перших днів до зараз. Оте кратне (чи вже на порядки) падіння , то не ознака що машина вже «буксує?
Shaman написав:церква як організація взагалі має бути поза політикою. московська й поготів - молиться собі, й не лізьте...
це хто тобі сказав що церква має бути поза політикою?))) Може протестанти не виводили своїх на майдани і не підтримували того ж мера чернівецького? Нє, приятелю, тут ви прорахувалися. Побачим чого ви варті без нашої підтримки. Прийшов час вертатись в катакомби.
правильно, ставка у Трампа була на шок та бліцкриг гітлер за 12 днів взяв Львів та Мінськ, срср поліз з пропозиціями миру А тут якийсь шаховий мікродебют - Е2-Е4, і далі може Іран посипеться. А він не посипався. Європа не підтримала, крім одного гундосого дурника. Азери, курди теж не підтримали. В Америці теж не підтримують, крім єврейського зятя. Довга війна - гарантований програш на виборах. Залищити як є і сказати, що так і було задумано — підірве позиції США в Азії.
