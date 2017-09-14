|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:08
Hotab написав:
Ранувато через 2 тижні робити висновки.
А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати, , і спокійне піде звідти (не позорячись як кацапи в Україні), то буде вважатись поразкою США?
головне блокада Ормузької протоки. якщо її подолають - то все ок. якщо Іран й далі буде створювати загрози - це проблема. США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...
й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11992
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1741 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:12
ЛАД написав:
...
Я не считаю (и не раз писал об этом), что государство должно было заниматься гонениями на УПЦ и проталкиванием томоса. Государство не должно вмешиваться в это. У нас церковь отделена от государства и этот принцип верен. Но не соблюдается. И начал это активно Порошенко. Хотя попытки были и до него, но не очень активные.
...
а чого так муляє Томос, а ЛАД? так формалізували статус української церкви - чого так це нервує? чи в нас мала бути лише руська церква?
а можна дізнатися, які такі гоніння? в Харкові мало церков УПЦ МП? а церкви ПЦУ ще пошукати треба...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11992
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1741 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:15
budivelnik написав: ЛАД написав:
Я не считаю (и не раз писал об этом), что государство должно было заниматься гонениями на УПЦ и проталкиванием томоса.
......
А от СВОЯ Держава ЗОБОВЯЗАНА створити для СВОЇХ громадян ЦЕРКВУ ......
Спасибо - НЕ НУЖНО (смотря нс остальные "створэння" державы)...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11670
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:21
Вот у єтого ПОЧТИ получилось
Узнав о замыслах римлян, встревоженные персы решили задержать их длительными переговорами[17]. С этим событием связывают один рассказ. Персидские послы прибыли в римский лагерь на закате, в то время, когда римское войско ужинало. Персы выразили желание поприсутствовать на ужине римского императора. Они увидели Кара, одетого как все солдаты, который сидел на траве. Император ужинал похлёбкой из толчёного гороха с кусками старой солёной свинины. Только лежащий рядом с ним пурпурный плащ указывал на его высокое положение. При виде послов Кар даже не пошевелился. Император подозвал персов к себе и сказал, что если их царь не удовлетворит все его требования, то тогда персидские пастбища и поля станут более голыми, чем его голова. В подтверждение этого император обнажил свою лысую голову. Затем Кар добавил, что если послы голодны, то они могут отужинать вместе с ним, а если нет, то чтобы они немедленно покинули пределы римского лагеря и возвращались к своему царю[17].
Кампания против персов имела большой успех. Согласно упоминанию галло-римского писателя V века Сидония Аполлинария, римская армия под командованием Кара и Нумериана вторглась в Персию через Армению[22]. Затем Кар двинулся вдоль течения месопотамской реки Тигр, не встречая на своём пути никакого сопротивления, поскольку отвлечённый внутренними беспорядками персидский царь Бахрам II не имел возможности обратить все свои силы на борьбу с римлянами[5]. Император достиг столицы персидского государства Ктесифона, который захватил, а затем переправился на противоположный берег Тигра и занял ещё один крупный месопотамский город Селевкию[5]. После этого Кар и его сыновья получили победный титул «Персидский Величайший»[5]. Эти достижения в некоторой степени компенсировали поражения римлян прошлых лет. Затем император решил развить успех и продолжить кампанию, проникнув вглубь персидской территории[1]. По всей видимости, префект претория Аррий Апр поддержал этот замысел[1].
но нет
Смерть
Старший и младший сыновья и преемники Кара.
Антониниан с портретом Кара
В самый разгар персидского похода Кар скончался в конце июля или в начале августа 283 года в своей палатке при так до конца и невыясненных обстоятельствах[5]. Древние источники утверждают, что умер от болезни[23] или был убит молнией в знак божественного возмездия, поскольку ему было дано предсказание, что победа будет сопутствовать ему только до Ктесифона, а он продолжил движение дальше[24][7].
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5367
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:28
Shaman написав: Hotab написав:
Ранувато через 2 тижні робити висновки.
А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати, , і спокійне піде звідти (не позорячись як кацапи в Україні), то буде вважатись поразкою США?
головне блокада Ормузької протоки. якщо її подолають - то все ок. якщо Іран й далі буде створювати загрози - це проблема. США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...
й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
Хіба що прокопають Арабський канал від Хайфи до Кувейта
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42551
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1633 раз.
- Подякували: 2880 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:31
_hunter написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Я не считаю (и не раз писал об этом), что государство должно было заниматься гонениями на УПЦ и проталкиванием томоса.
......
А от СВОЯ Держава ЗОБОВЯЗАНА створити для СВОЇХ громадян ЦЕРКВУ ......
Спасибо - НЕ НУЖНО (смотря нс остальные "створэння" державы)...
звісно ПЦУ не потрібно для людини - "спасибо НЕ НУЖНО". а українцям потрібна. й церква була створена давно, просто зараз її формалізовали.
й про всяк випадок нагадаю, українська церква була створена набагато раніше, ніж руська
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11992
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1741 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:42
Hotab написав:
А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати,
В какой способ равнять ? Через наземную операцию, ковровые бомбардировки авиацией ? Заявления, что иранское ПВО приказало долго жить, вроде были. Бомбардировок нет.
Hotab написав:
будівельник здається приводив кількість ударів Ірану по сусіднім країнам з перших днів до зараз. Оте кратне (чи вже на порядки) падіння , то не ознака що машина вже «буксує?
Надо посмотреть что за первоисточники статистики. Но для ответа - нет не буксует, можно найти аргументы.
- Список объектов для ударов. Сколько уничтожено по дням, сколько осталось.
- Эффективность работы ПВО. Уничтожены станции дальнего слежения. Для преодоления требуется меньшее количество ракет.
- Первыми в расход пошли старые модификации ракет. Их требовалось больше для преодоления средств ПВО. Сейчас работают ракетами
с разделяющимися боеголовками.
Да и сомнительно, что КНДР в случае необходимости не подкинет столько сколько надо. Было бы желание Ирана.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 2152
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|236741
|
|
|1493
|442019
|
|
|6076
|1167471
|
|