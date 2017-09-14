Додано: Вів 17 бер, 2026 08:15
Бетон написав:
Модератор, я прошу вас оставить эту реальную историю лично со мной.
Это будни. И даже в полиции кивали головой от этого рассказа.
Вышел только что из дарницкого тцк. Утром остановило 2 полицейских на днепропетровской набережной как раз во время тревоги. Главный сразу приказал садиться в дастер, боликамер нет, фамилию не сказал, документы не просил. По дороге, выволокли мужика с машины, поламали стекло и били его прямо возле меня. Полицейский вел себя неадекватно, жахнул меня между глаз вырвал телефон когда я звонил в полицию зафиксировать викрадення людини без протоколу без процедури.
Его это вывело из себя. Странно. Они панически боятся полицию))
У мужика рядом телефон вырвали и под угрозой расстрелять заставили удалить видео, которое он делал пока его доставали из машины. Это их панический страх 2.
Мой телефон этот главный смены вырвал из рук и рылся в нём, пока я держал руками лицо.
Потом он сел за руль и ехали. С огромной скоростью. Сцепление горело, он включил мигалки высунулся из окна и материл всех водителей на пути.
Я ему сказал, что он сейчас убьёт нас всех. За что получил второй удар. Фотку разбитого носа я уже сделал.
Нас выгрузили в тцк, телефон не отдавали. Там есть два туалета, есть вода - кулер за кабинетом 10, справа. Еды нет. Не ел весьдень. Они все ходят ржут, едят постоянно что-то. Ходят с тарелками.
Кароч, в какой то момент в 66 кабинете мне сказали что я могу идти. Пока я сидел какой-то лысый кабан постоянно говорил, что я его раздражаю и он хочет меня спустить с лестницы. Я ответил попробуй, он смутился)).
Кароч это было кринжово. Я так и не понял, за что меня арестовали. Они сказали, я не в розшуку. Но нужно влк.
В тцк кабинет 15 сказали влк не нужно вообще.
Я на воле, но с разбитым телефоном и носом.
Видимо они не надеялись что я выйду.
Сегодня я написал заяву в полицию.
Завтра в дбр. Понятно, что это бесполезно, но я буду до конца бороться.
Психически больным людям в полиции не место.
Как считаете, друзья?
Как то несвязно.
Вас арестовали и по пути остановились и начали віволакивать мужика из машині ?
А ві сидели в ето время в полицейской машине ?
Если ВЛК не нужно то почему вас не мобилизовали ? Или все таки нужно ВЛК ?
Я вам писал, найдите себе должность сами.
А то рано иди плздно вас запихнут в какую то діру.
Додано: Вів 17 бер, 2026 08:37
Сьогодні, 17 березня, в Україні своє професійне свято відзначають співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
До 2016 р. відзначався щороку 14 вересня. Уперше відзначено 14 вересня 2000 року.
8 квітня - День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів)
Додано: Вів 17 бер, 2026 09:25
Бетон написав:
Кароч это было кринжово. Я так и не понял, за что меня арестовали. Они сказали, я не в розшуку. Но нужно влк.
В тцк кабинет 15 сказали влк не нужно вообще.
Я на воле, но с разбитым телефоном и носом.
Видимо они не надеялись что я выйду.
А де фото розбитого носа?
Додано: Вів 17 бер, 2026 09:28
prodigy написав:Сьогодні, 17 березня, в Україні своє професійне свято відзначають співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
До 2016 р. відзначався щороку 14 вересня. Уперше відзначено 14 вересня 2000 року.
8 квітня - День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів)
Потрібно їх поздоровити з професійним святом побажати щастя здоровя та матеріального благополуччя. У вас є знайомі в тцк?
Додано: Вів 17 бер, 2026 09:29
Бетон написав:
Модератор, я прошу вас оставить эту реальную историю лично со мной.
Кароч это было кринжово. Я так и не понял, за что меня арестовали.
Они сказали, я не в розшуку. Но нужно влк.
В тцк кабинет 15 сказали влк не нужно вообще.
Я на воле, но с разбитым телефоном и носом.
Співчуваю. Так і не зрозуміла, за що вас відпустили. Бронювання у вас немає, інвалідності теж, трьох дітей теж. Чому вас не мобілізували? Невже не підходите ні на яку посаду в ЗСУ? Ми тут стільки чули про нестачу водіїв і т.д. і т.п.
Десь хтось недорозповів нам правду...))
Додано: Вів 17 бер, 2026 09:37
prodigy написав:Сьогодні, 17 березня, в Україні своє професійне свято відзначають співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
До 2016 р. відзначався щороку 14 вересня. Уперше відзначено 14 вересня 2000 року.
8 квітня - День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів)
А в 1933 коли святкували день працівника зернозаготівлі? Випадково не 17 березня теж?
Додано: Вів 17 бер, 2026 09:41
fler написав: Бетон написав:
Модератор, я прошу вас оставить эту реальную историю лично со мной.
Кароч это было кринжово. Я так и не понял, за что меня арестовали.
Они сказали, я не в розшуку. Но нужно влк.
В тцк кабинет 15 сказали влк не нужно вообще.
Я на воле, но с разбитым телефоном и носом.
Співчуваю. Так і не зрозуміла, за що вас відпустили. Бронювання у вас немає, інвалідності теж, трьох дітей теж. Чому вас не мобілізували?
Невже не підходите ні на яку посаду в ЗСУ? Ми тут стільки чули про нестачу водіїв і т.д. і т.п.
Десь хтось недорозповів нам правду...))
А вашого чоловіка чому? От і тому
Додано: Вів 17 бер, 2026 09:49
Letusrock написав: prodigy написав:Сьогодні, 17 березня, в Україні своє професійне свято відзначають співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
До 2016 р. відзначався щороку 14 вересня. Уперше відзначено 14 вересня 2000 року.
8 квітня - День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів)
А в 1933 коли святкували день працівника зернозаготівлі? Випадково не 17 березня теж?
де ти, а де 33 рік. твої рідні не відчули, що таке 33 рік? дякуй Богові...
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 17 бер, 2026 09:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 17 бер, 2026 09:50
Letusrock написав: fler написав: Бетон написав:
Модератор, я прошу вас оставить эту реальную историю лично со мной.
Кароч это было кринжово. Я так и не понял, за что меня арестовали.
Они сказали, я не в розшуку. Но нужно влк.
В тцк кабинет 15 сказали влк не нужно вообще.
Я на воле, но с разбитым телефоном и носом.
Співчуваю. Так і не зрозуміла, за що вас відпустили. Бронювання у вас немає, інвалідності теж, трьох дітей теж. Чому вас не мобілізували?
Невже не підходите ні на яку посаду в ЗСУ? Ми тут стільки чули про нестачу водіїв і т.д. і т.п.
Десь хтось недорозповів нам правду...))
А вашого чоловіка чому? От і тому
з людьми, в яких є підстави, зазвичай не трапляється те, що написано в цьому дописі...
Додано: Вів 17 бер, 2026 09:51
Shaman написав:
А в 1933 коли святкували день працівника зернозаготівлі? Випадково не 17 березня теж?
де ти, а де 33 рік. твої рідні не відчули, що таке 33 рік - дякуй Богові?..
твої були в зернозаготівлі?
твої були в зернозаготівлі?
